La saison des champs de foire est officiellement lancée dans la MRC de la Manicouagan. Vendredi, un marché mobile s’est arrêté dans différents villages de la région et le marché public de Baie-Comeau ouvrira ses étals dès samedi au parc des Pionniers, et ce, pour tout l’été.

Les légumes et autres produits frais ont rapidement trouvés preneurs pour la première journée du marché mobile à Pessamit. Chaque vendredi de l’été, un kiosque met en vedette les producteurs de la région.

L’initiative, qui en est à sa deuxième année, a pour objectif d’offrir aux municipalités éloignées de Baie-Comeau un accès aux produits du terroir, explique l’agente de développement en bioalimentaire chez Innovation et Développement (ID) Manicouagan, Tania Boudreault.

On veut rapprocher les produits des gens qui vivent en périphérie de Baie-Comeau pour que tout le monde puisse manger de bons produits locaux durant la saison.

Rencontrée sur place, Lyanne Vallet en est à ses premières emplettes au marché mobile. Habituellement, j'achète tout le temps mes fruits et légumes chez Maxi et IGA , raconte-t-elle.

Dans son panier : de la laitue et une salsa faite maison . Pas pour l'utiliser quotidiennement, mais pour faire changement , précise Mme Vallet.

Et c’est bien une des choses qu’espère réaliser le Centre de santé de Pessamit, qui est affilié au projet de marché mobile. Ça promeut une bonne santé , soutient la représentante en santé communautaire, Karry-Anne Bellefleur.

À Pessamit, il y a peu de producteurs locaux. Ils sont plutôt en ville , ajoute-t-elle. Selon Mme Bellefleur, l'initiative de marché mobile permet aux membres de la communauté innue d'avoir un meilleur accès à des produits frais et cultivés localement.

L’est de la MRC de Manicouagan aura elle aussi accès aux produits frais récoltés dans la région. Des livraisons de fruits et légumes ont lieu chaque vendredi dans des commerces à Godbout et Baie-Trinité, une nouveauté cette année.

On veut aider les commerces à vendre des produits locaux. On veut faire encore plus connaître nos producteurs locaux