FEQ : Soirée de danse caliente avec Pitbull

Il n’y a pas que la météo qui s’est réchauffée pour le passage de Pitbull au Festival d’été, vendredi. Avec ses rythmes de danse chauds, « Mr. Worldwide » a embrasé des plaines d’Abraham qui affichaient complet pour l’occasion. Caliente!

Vingt ans après ses débuts, le phénomène cubano-américain fait toujours autant courir les amateurs de reggaeton, à en juger par la foule imposante qui s’est agglutinée sur les Plaines vendredi. Tant et si bien que le FEQ a dû fermer le site vers 20 h 50.

La décision n’a pas fait l’affaire de centaines de festivaliers, qui faisaient la file à l’entrée du Cap-Blanc, après y avoir été redirigés à partir de l’entrée de la Croix du Sacrifice. Même s’ils ont été invités à écouter le spectacle dans l’espace gazonné qui se trouve derrière la scène, certains ont préféré rentrer à la maison.

Ouvrir en mode plein écran Pitbull entouré de ses danseuses aux tenues sexy. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Pour les autres, la fête allait finalement commencer! C’est sur des images en noir et blanc d’une voiture de l’écurie Nascar Trackhouse, à laquelle il est associé, et des coulisses de sa tournée, que s’est amorcée la prestation rappeur, entrepreneur et acteur de 42 ans.

On l'a d'abord vu installer ses moniteurs intra-auriculaires sur écran géant, puis deux secondes plus tard, Pitbull apparaissait en chair et en os sur scène, vêtu de noir et portant verres fumées.

Sans faire ni une ni deux, il a lancé les festivités avec son mégasuccès Don’t Stop the Party, entouré de danseuses en tenues hyper sexy. Il n’en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres dans la foule!

Ouvrir en mode plein écran Une foule compacte et survoltée a attendu Pitbull avec impatience. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Les spectateurs sont immédiatement embarqués dans la folie de Pitbull, se joignant vocalement à lui, à grands cris de Yeah! Yeah! , puis en sautant et en battant la mesure. La réaction a semblé plaire à l’artiste qui, après la chanson, a fait une pause, affichant un large sourire, avant de se frapper quatre fois sur le cœur.

Publicité

Merci de nous avoir ici ce soir, Québec! Merci pour l’amour, le support et l’opportunité. Qui est venu faire le party? Faisons le party! , a-t-il invité, même si ce n’était visiblement pas nécessaire.

La suite a ressemblé à un véritable palmarès de succès radiophoniques des 20 dernières années. Hey Baby, Hotel Room Service, Rain Over Me, sa collaboration avec Marc Anthony précédée de Sweet Child O’ Mine de Guns ‘N Roses vendredi, The Anthem, Gasoline, I Know You Want Me, Timber… les hits se sont succédé à une vitesse effrénée!

Profitant de sa tribune, Pitbull s’est aussi permis de prêcher à ses fidèles en livrant un plaidoyer convaincant en faveur de la déconnexion, enjoignant les spectateurs à cesser de prendre des photos et de tourner des vidéos.

On sait ce qu’on a dans le compte de banque, mais pas dans la banque de temps, alors il faut apprécier chaque moment, chaque jour , a-t-il affirmé avant d’entamer Feel This Moment, accompagné du featuring vidéo de Christina Aguilera.

Le feu roulant de succès ne s’est pas arrêté là, Pitbull a maintenu la cadence jusqu’à la toute fin du spectacle. Le crescendo s’est conclu avec une implacable trilogie composée de Fireball, Time of Our Lives et Give Me Everything.

Complètement subjugués par la pop latino de Pitbull, les spectateurs en auraient fait durer la nuit. Ils ont dû se contenter de saluer la prestation de Pitbull d’une ovation monstre.

Ouvrir en mode plein écran Le public a réservé une ovation monstre au rappeur de Miami. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Savoureuse Koffee

Difficile de ne pas tomber sous le charme de la Jamaïcaine de 23 ans Koffee, née Mikayla Victoria Simpson, qui a précédé Pitbull sur la scène des Plaines.

Avec son air relaxe et son reggae bien enraciné dans la tradition de son pays d’origine, la jeune artiste, qui compte déjà un Grammy et une mention sur la liste de suggestions musicales de l’ex-président américain Barack Obama à son actif, n’a pas mis de temps à convaincre la foule avec sa proposition bien groovy.

Ouvrir en mode plein écran Le reggae enraciné dans la tradition de la chanteuse jamaïcaine Koffee a séduit les festivaliers. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Entourée de cinq efficaces musiciens – guitariste, bassiste, trompettiste/claviériste, saxophoniste et batteur – et de deux danseurs, elle a offert cette première performance à Québec avec la naïveté et la candeur d’une nouvelle venue.

C’est la première fois que je joue ici. J’espère que vous m’appréciez, parce que moi, j’apprécie de jouer pour vous! , a-t-elle fait savoir.

Ouvrir en mode plein écran Koffee était entourée de cinq excellents musiciens, dont un bassiste et un saxophoniste. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Offrant plusieurs titres de son minialbum de 2019, Rapture, et de son premier album complet de 2022, Gifted, Koffee surfe avec une facilité déconcertante entre le reggae, le dancehall et la pop, citant au passage des classiques de ces genres, comme ceux de Bob Marley ou Michael Jackson.

Elle a toutefois gardé le meilleur pour la fin en concluant sa prestation avec l’excellente Toast, la pièce qui a tout démarré pour elle. Une géniale découverte!

Ouvrir en mode plein écran Koffee a gardé le meilleur pour la fin, interprétant son succès «Toast», en fin de spectacle. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Isabella Lovestory, Barbie latina

Au bas de l’affiche, la Montréalaise d’origine hondurienne Isabella Rodriguez, mieux connue sous le pseudonyme d’Isabella Lovestory, a lancé la soirée avec sa perreo-pop endiablée.

Accompagnée de son complice Chicken aux platines, la chanteuse de 29 ans s’est présentée sur scène telle une Barbie latina avec sa combinaison métallique, ses bottes aux genoux et ses cheveux méchés, tous roses.

Ouvrir en mode plein écran Isabella Lovestory est le personnage d'Isabelle Rodriguez, une chanteuse montréalaise d'origine hondurienne. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Grâce à ce personnage un brin caricatural, Isabelle Lovestory n’hésite pas à jouer à fond la carte de la chanteuse sexy. C’est ainsi qu’elle s’est lancée dans la première pièce de son programme, Cherry Bomb, prenant des poses et effectuant des déhanchements suggestifs.

S’adressant au public dans un mélange de français, d’anglais et d’espagnol, elle s’est rapidement gagné l’attention d’une bonne partie de l’assistance avec ses appels fréquents à participer, mais aussi grâce à son efficace reggaeton moderne.

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Lovestory n'a pas ménagé les poses et les déhanchements suggestifs. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Cette prochaine chanson est au sujet de mes trois choses préférées : sexo (sexe), amor (amour) et dinero (argent)! , a-t-elle lancé avant d’entamer la chanson du même nom.

Plus tard, cette vision en rose allait simuler un appel sur son cellulaire, pendant l’interprétation de Alo, ou encore demander à la foule de miauler comme des chats dans Gateo.

Ouvrir en mode plein écran Les nombreuses interactions d'Isabella Lovestory avec le public lui ont permis de rapidement gagner les spectateurs à sa cause. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Derrière la console, le réalisateur Chicken ne se contentait pas de contrôler la musique, mais il a contribué à la performance avec sa voix.

Le public, qui semblait découvrir la chanteuse, l'a quant à lui suivie dans ses derniers retranchements.