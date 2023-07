Un thon rouge échoué sur les berges des Méchins

Un thon rouge s'est échoué sur les berges des Méchins, jeudi, une situation assez rare selon les biologistes.

Le Matapédien Guillaume Lavoie se rendait alors au quai des Méchins pour pêcher avec ses enfants et des amis. C’est sur la plage, près du Chantier maritime Verreault qu’il a découvert un gros thon rouge inanimé.

J’ai aperçu une masse au bord de l’eau. Je croyais que c’était un mammifère marin, peut-être un rorqual ou autre chose. C’était bel et bien un thon de très grosse taille , raconte Guillaume Lavoie.

Ouvrir en mode plein écran Guillaume Lavoie était à la pêche avec ses enfants à Les Méchins lors de la découverte du thon. Photo : Gracieuseté: Guillaume Lavoie

Pêcheur d’expérience, c’était la première fois qu’il faisait la rencontre de cette espèce à cet endroit dans le Saint-Laurent.

Ça fait une vingtaine d’années que je pêche dans ce coin-là et je n’ai jamais vu ça là, je n’ai jamais eu connaissance qu’il y avait des thons dans ce secteur-là , avoue-t-il.

C’est la première fois que je voyais ça.

Sa surprise ne s’est pas arrêtée là. M. Lavoie affirme avoir aperçu un autre thon près de son embarcation lorsqu’il pêchait.

Publicité

Pendant que mon fils sortait trois maquereaux, il y a un autre thon, beaucoup plus petit que celui-là échoué, qui est venu sur le bord de notre embarcation pour chasser les maquereaux sur la ligne de mon fils avant de retourner vers le fond. C’est quelque chose que je n’ai jamais vu non plus , raconte-t-il.

Une trouvaille surprenante

Guillaume Lavoie n’est pas le seul surpris de la présence de ce géant de l’océan à cette hauteur dans le fleuve Saint-Laurent.

C’est très inusité de trouver une de ces espèces-là dans l’estuaire du Saint-Laurent […], mais c’est moins rare qu’à certains autres endroits le long de l’Atlantique, parce que c’est reconnu que les thons rouges viennent chez nous, dans le golfe ou l’estuaire [du fleuve Saint-Laurent], à certains moments de l’année surtout pour les ressources alimentaires , affirme la biologiste marine Lyne Morissette.

Ouvrir en mode plein écran Le nombre d'observations de thons rouges dans le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent ne cesse d'augmenter depuis 2010, selon les experts scientifiques de Pêches et Océans (Photo d'archives) Photo : Reuters / Thomas Peter

Ce qui surprend le plus la biologiste, c’est le fait que le poisson s’est échoué. Elle explique que le thon rouge, un poisson dit pélagique, est présent habituellement au grand large et que, contrairement aux mammifères marins, il ne s’échoue pas.

Publicité

La cause du décès du poisson n’est pas encore connue. Ce sera le prochain défi des scientifiques qui auront la carcasse en main.

Mme Morissette émet tout de même quelques hypothèses, comme celle de la prédation ou d’une capture accidentelle.

Il y a un prédateur pour ces thons et c’est l’épaulard. On sait qu’il y en a dans le golfe du Saint-Laurent, mais en quantité phénoménale et c’est une espèce très peu connue dans son occurrence dans le fleuve , explique-t-elle.

On va voir avec la carcasse s’il y a des indices qui vont permettre de raconter l’histoire de ce thon. Quoi qu’il en soit, ça demeure une découverte intéressante du point de vue de la science.

Ouvrir en mode plein écran La biologiste Lyne Morissette (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Selon Guillaume Lavoie, le poisson ne portait aucune marque de violence ni de blessures au moment où il l’a trouvé.

Un laboratoire fascinant

Guillaume Lavoie et les personnes qui l'accompagnait ont alerté les autorités concernées pour les aviser de la découverte du poisson.

On est des pêcheurs, on est chasseurs, on est des amants de la nature. Quand il y a quelque chose d’anormal comme ça, on cherche à comprendre et à savoir ce qu’il s’est passé , affirme le pêcheur.

Selon Pêches et Océans Canada (MPO), c’est le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins qui est intervenu pour coordonner la récupération du poisson.

Bien qu’elle déplore la perte d’un individu de cette espèce, Lyne Morissette considère cette découverte comme une chance d’en apprendre plus sur ce grand poisson.

Le thon rouge, on ne peut pas juste sortir en mer pour échantillonner leur estomac par exemple pour savoir ce qu’ils mangent ou prendre un échantillon de peau par exemple. […] Ça devient un laboratoire pour comprendre l’écologie de cette espèce-là, parce que c’est très rare qu’on a la chance d’observer de très proche des spécimens comme ça , précise-t-elle.

Le MPO confirme que le thon a été déplacé à l’Institut Maurice-Lamontagne jeudi soir.

Des échantillons seront envoyés pour analyse à la Station biologique de St Andrews, au Nouveau-Brunswick, où sont basés les biologistes du ministère qui se spécialisent dans cette espèce.