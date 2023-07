800 000 $ à la CN2i et Trium Médias pour des projets de transition numérique

Les groupes Trium Médias et la Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i) reçoivent tous deux 400 000 $ de Québec. Les sommes serviront à réaliser des projets de transition numérique.

Trium Médias possède quatre journaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit Le Nouvelles Hebdo, Le Lac-Saint-Jean, L'Étoile du Lac et Le Réveil. De son côté, la CN2i comprend six journaux au Québec, soit Le Quotidien, Le Soleil, La Voix de l'Est, Le Nouvelliste, Le Droit et La Tribune.

Les fonds sont rendus disponibles par le Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite du ministère de la Culture et des Communications.

L’annonce a été faite par communiqué de presse vendredi. Il est précisé par écrit qu’en tout ce sont 18 projets qui ont été retenus au niveau national lors du 1er appel de projets du budget 2023-2024 de ce programme.

Les entreprises médiatiques devaient déposer un projet relatif au virage numérique de leur modèle d’affaires.

On est satisfait de la réponse du gouvernement. On a fait l'acquisition d'une nouvelle plateforme pour réorganiser l'ensemble de la diffusion de l'information dans les six quotidiens. Le gouvernement a répondu présent et c'est sûr que c'est évident qu'on est satisfait , explique le président du conseil d’administration de la CN2i , Louis Tremblay.

Rappelons qu’au mois de mars 2023, la CN2i avait annoncé l’abandon définitif du papier pour décembre 2023 et la suppression de plusieurs emplois. À ce moment, la directrice générale de la coopérative, Geneviève Rossier, avait dévoilé une refonte de leurs applications mobiles.

Le Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite existe depuis 2017 et depuis sa mise en place soutient 124 projets et investit 21,6 M$.