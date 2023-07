La réforme de la protection du territoire agricole sème l’inquiétude à Québec

Des propriétaires de fermes de la région de Québec voient d’un mauvais œil la volonté du gouvernement Legault de rouvrir la Loi sur la protection du territoire agricole. Ils craignent qu’un éventuel assouplissement du régime en place accélère l’étalement urbain aux dépens des surfaces cultivables.

Le mois dernier, Québec a annoncé la tenue prochaine de consultations publiques en vue de moderniser la loi adoptée en 1978. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, a l’intention de consulter le plus de monde possible, y compris dans le milieu municipal.

Les villes consultées

L’annonce d’une consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles a d’ailleurs été faite conjointement entre M. Lamontagne et la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

L’idée de donner voix au chapitre aux municipalités n’augure rien de bon pour le président de la Fédération de l' UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord, Yves Laurencelle.

La réouverture de la loi sur la protection du territoire agricole préoccupe Yves Laurencelle. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Il affirme que c’est principalement sous l’impulsion des villes que des terres agricoles disparaissent chaque année pour laisser place à la construction de quartiers résidentiels ou de parcs industriels. Le président régional de l’ UPA croit qu’on vient de faire entrer le loup dans la bergerie .

Des milliers d'hectares en moins

C'est les principaux qui grugent le territoire agricole. Comment peut-on s'asseoir avec eux pour rouvrir une loi qui est censée nous protéger quand les villes disent que cette loi-là est trop sévère et que dans les 7 dernières années, on a perdu [au Québec] 9000 hectares de bonnes terres agricoles? , s’interroge M. Laurencelle en entrevue à Radio-Canada.

L’ennemi, ce ne sont pas les villes, ce sont les gens qui [planifient] leur développement. Ce sont eux qui ne comprennent pas l'importance du territoire agricole.

Le propriétaire de la Ferme J. P. Côté et fils inc. de Neuville, Demsey Côté, possède des terres agricoles dans la municipalité voisine de Donnacona. Il affirme qu’au cours des dernières années, le dézonage de zones agricoles autour de ses champs a favorisé la construction de maisons et d’usines.

Demsey Côté n'a pas l'intention de laisser les terres qu'il possède à Donnacona disparaître au profit d'un ensemble résidentiel. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

M. Côté soutient que ce n’est qu’une question de temps avant que les promoteurs lorgnent du côté de ses terres.

Pris pour se battre

On le sait bien que, rendus au chemin, ils ne s'arrêteront pas là. Ils vont vouloir aller ailleurs, puis ils vont vouloir aller chez nous. [...] Je vais être pris pour me battre contre ça plus tard, c’est écrit dans le ciel , affirme l’agriculteur et producteur laitier.

Cette terre-là, je ne l'ai pas achetée pour la vendre [à des promoteurs]. Je l’ai achetée pour moi, je l’ai achetée pour mes enfants, je l’ai achetée pour les générations futures.

Les terres agricoles que possède Demsey Côté à Donnacona sont situées à la limite d'un quartier résidentiel. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Le ministre Lamontagne se veut rassurant. Les consultations à venir visent à tenir compte des nombreux changements survenus dans le domaine agricole depuis l’adoption de la loi en 1978 sous l’impulsion d’un de ses prédécesseurs, Jean Garon.

Dynamiser le milieu

Le contexte a changé, la réalité de nos agriculteurs, de nos productrices a changé. L'accès à la terre a été bouleversé d'une façon très importante. Alors, il faut prendre acte de tout ça puis voir aujourd'hui quelle sorte d'engagement on peut prendre vis-à-vis de notre territoire agricole pour des années à venir pour mieux le protéger, le rendre plus accessible, mais aussi dynamiser nos entreprises agricoles , fait valoir André Lamontagne.

Il ajoute que la réforme a pour objectif de préserver encore davantage la capacité nourricière du territoire agricole québécois et de faciliter l’accès des agriculteurs à la propriété.

Le ministre André Lamontagne affirme que la réforme souhaitée de la loi vise à mieux préserver la capacité nourricière du territoire agricole. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Elle vise à s'assurer que nos producteurs puissent exercer leur métier de façon tout à fait correcte sur leurs terres puis qu'ils ne soient pas pris avec toutes sortes de situations où ils sont propriétaires de terres agricoles et que leur droit de produire est remis en question , explique le ministre.

La première étape de la consultation débute cet été et se poursuivra jusqu’à la fin de l’automne. Une tournée régionale suivra à l’hiver. L’exercice permettra de recueillir les préoccupations, commentaires et propositions des acteurs agricoles, municipaux et environnementaux.

