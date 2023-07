BMX : un Trifluvien au Championnat du monde

Le Trifluvien Thomas Jodoin s’envolera lundi vers la Colombie-Britannique. Le nouveau champion canadien de BMX de course participera à un dernier camp d’entraînement avant les championnats du monde qui se tiendront en août à Glasgow en Écosse.

Le jeune homme de 20 ans n’en revient pas lui-même. Jamais il n’avait jamais envisagé un tel scénario. Des performances dans la moyenne et une très grave blessure auraient pu le convaincre de tout abandonner il y a longtemps déjà.

J’ai commencé à faire du BMX à l’âge de 8 ans. À la base, je voulais faire du vélo de descente, mais ce n’était pas possible dans la région. Mes parents m’ont donc inscrit au BMX pour que je m’amuse. Je n’étais pas particulièrement bon. Je me classais parmi les huit premiers en province. J’y mettais du sérieux, mais mes parents ne me poussaient pas du tout, ils voulaient simplement que j’aille du plaisir , raconte-t-il.

Les années ont passé et Thomas est devenu de plus en plus rapide en piste. Assez pour flirter avec les meilleurs au pays.

À 15 ans, j’ai fini deuxième au championnat canadien. Le lendemain, j’ai déchiré mon ligament croisé antérieur, mon ménisque et j’ai subi une fracture du fémur.

Thomas Jodoin s'est déchiré le ligament croisé antérieur, le ménisque et a subi une fracture du fémur au lendemain des championnats canadiens. Photo : Gracieuseté de Thomas Jodoin

Confiné à son fauteuil roulant, le Trifluvien est contraint de prendre une longue pause. Sa convalescence aura duré sept mois. Plusieurs croyaient alors que son parcours était terminé. Après avoir subi une blessure aussi sévère, bien des adolescents auraient simplement accroché leurs souliers.

Ça m’a motivé. J’ai repris la compétition et grâce à ma deuxième place au championnat canadien, j’avais mon billet pour les championnats du monde. Je venais de connaître ma meilleure saison à vie, mais là-bas… c’était horrible. Ma performance a vraiment été horrible , rigole-t-il.

Avec les meilleurs au monde

Il n’a pas obtenu le succès espéré, mais voir les meilleurs de la planète à l’œuvre l’a raccroché à son rêve. Durant la pandémie - alors que l’ensemble des compétitions au Québec ont été annulées - il s’est exilé en Floride où il a pu parfaire sa technique sur deux sites d’entraînements olympiques.

Le Trifluvien a pu parfaire sa technique sur deux sites d'entraînements olympiques en Floride. Photo : Gracieuseté de Thomas Jodoin

Je venais d’avoir 18 ans. Je suis parti seul avec ma voiture vers la Floride. Je savais que les meilleurs, les professionnels des États-Unis, s’y entraînaient. J’ai gagné en force physique et j’y ai beaucoup appris.

Thomas Jodoin sur un des deux sites olympiques en Floride où il a pu parfaire sa technique. Photo : Gracieuseté de Thomas Jodoin

Gonflé à bloc, Thomas n’a plus jamais regardé derrière. Il est devenu le 2 juillet le champion du Canada en remportant l’épreuve ultime présentée à Drummondville.

J’avais fait mon travail. Je n’avais qu’à garder ça simple et m’amuser. Ça a marché. J’ai réussi à gagner la majorité de mes courses les semaines précédentes et quand j’ai croisé le fil d’arrivée à Drummondville, je savais que je venais d’être sacré champion. J’ai crié dans mon casque.

Il venait de réaliser un rêve qu’il croyait quasi inaccessible.

Le Championnat du monde de cyclisme UCI de BMX de course se tiendra du 6 au 13 août en Écosse.