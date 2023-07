Des tests de détection rapide pour prévenir et traiter efficacement les ITSS

Alors que l’Alberta fait face à une hausse du nombre de cas d’infections transmissibles sexuellement et par le sang, les tests rapides et leur usage à grande échelle peuvent s’avérer un outil efficace de prévention et de traitement.

C’est du moins ce que croit Ameeta Singh, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta, qui a supervisé l’année dernière les essais cliniques sur ces tests dans la province.

Elle en est d’autant plus convaincue que les tests rapides ont donné, selon elle, d'excellents résultats sur le terrain. Ils ont permis de détecter, parmi les 1500 participants, un peu plus de 200 nouveaux cas de syphilis infectieuse et 25 cas supplémentaires de syphilis à un stade avancé.

En outre, la plupart des personnes diagnostiquées ont été traitées le jour même, indique la Dre Singh en entrevue.

Approuvés par Santé Canada

Il s’agit de tests développés par Biolytical Laboratories et MedMira, deux entreprises basées respectivement à Vancouver, en Colombie-Britannique, et à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Les tests de Biolytical Laboratories ont été approuvés en mars 2023 par Santé Canada. Ceux de MedMira sont en cours d'évaluation et devraient recevoir l’aval de l’autorité nationale de santé publique dans le courant de l’année, indique Ameeta Singh. Les deux tests permettent de détecter à la fois la syphilis et le VIH et de fournir les résultats en moins de 5 minutes.

Les trousses de tests approuvés sont déjà utilisées par les services de santé provinciaux de lutte contre les ITSS . Selon la Dre Singh, la Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest, et le Manitoba envisagent également d’y recourir à l'automne.

Nous travaillons actuellement sur un programme qui mettra en œuvre les tests rapides dans certains hôpitaux de soins aigus de la province et nous espérons que ce programme sera lancé dès l'automne.

Spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta, Ameeta Singh a supervisé les essais cliniques sur les tests rapides.

Élargir les services de dépistage et de traitement

La Dre Singh soutient qu’il faut améliorer les services de dépistage et de traitement. Pour ce faire, elle suggère d'apporter les tests là où les gens se trouvent, dans les communautés, et de ne pas attendre que les personnes se rendent dans un centre de santé ou un hôpital pour être testées.

Il est très important que toute personne susceptible d'être exposée à la syphilis, en particulier si elle a un nouveau partenaire sexuel ou des partenaires multiples, et certainement toutes les femmes enceintes, se soumettent à un test de dépistage de la syphilis.

Ameeta Singh et Noel Ives, le coordinateur de l'étude sur les tests rapides, font une démonstration de la manière dont les tests doivent être réalisés. (Photo d'archives)

Elle explique qu’il arrive que l'on ne sache pas qu'on a été infecté par la syphilis. Et le seul moyen d'empêcher la maladie de se propager et de causer des problèmes est de se faire dépister et traiter.