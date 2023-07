Les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) font face à un risque de feux de forêt « extrême » dans les prochains jours, selon Ressources naturelles Canada. Les automobilistes empruntant la route 3 devront également composer avec une visibilité réduite en raison des feux à proximité.

D'après les Services de lutte contre les feux de forêt des T.N.-O., l’incendie près de la route 3, qui relie Yellowknife à Behchoko, a été causé par la foudre. Situé à environ 22 kilomètres de la route, sa superficie est dorénavant estimée à un peu plus de 6000 hectares.

Des équipes s’affairent à protéger les lignes de transmission et à limiter la propagation du feu vers le sud, où se trouve la route , disent les autorités en précisant que les avions-citernes sont restés inefficaces jusqu'à présent.

Vendredi, le territoire comptait 85 feux actifs.

Le niveau de danger pour le déclenchement d’un incendie est extrême notamment dans les régions de la capitale et de Behchoko ainsi que la région de Wekweètì, qui a déjà vu un feu forcer l’évacuation de la communauté à la fin juin.

Les régions de Fort Liard et Fort Simpson, ainsi que Hay River et Kakisa, sont entre autres touchés par ce risque extrême d’incendie. Dans tous les cas, les Services de lutte contre les feux de forêt demandent à la population de ne faire de feux qu’en cas de nécessité et seulement pour se nourrir ou se chauffer.

Lorsque le risque d’incendie est extrême, les forêts sont très sèches. Il est probable que des feux se déclenchent facilement, se propagent rapidement et posent un réel défi aux pompiers qui devront les combattre , indique le gouvernement des T.N.-O. sur son site web.

Le temps continuera d’être chaud et sec dans la plupart des régions du territoire avec des températures avoisinant les 28 degrés Celsius par endroit. Environnement Canada a publié plusieurs avertissements de chaleur pour les régions de Fort Liard, Fort Providence, Fort Simpson, Norman Wells et Wrigley.