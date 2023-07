Agrile du frêne : des tests comme ceux de la COVID-19 pour détecter les arbres malades

Des chercheurs travaillent sur la conception d’un test rapide, qui ressemble à celui qui permet de détecter la COVID-19, pour déceler l'agrile du frêne. Ce coléoptère de couleur vert métallique s’attaque à toutes les essences de frêne.

L’agrile du frêne est devenu un véritable fléau pour la ville de Québec. Ces insectes ont créé une véritable épidémie dans certaines régions de la province au cours des dernières années, peut-on lire sur le site de la Ville.

Armin Séguin, chercheur en génomique forestière à Ressources naturelles Canada, est le chercheur principal de cette étude. Financé par le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada et par l’initiative de recherche en génomique, ce projet a comme objectif de détecter de manière plus précoce la présence d'une infestation.

Des tests rapides pour la santé des arbres?.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Première heure. Des tests rapides pour la santé des arbres? ÉMISSION ICI PREMIÈRE Première heure Écouter l’audio (Des tests rapides pour la santé des arbres?. 11 minutes 26 secondes) Durée de 11 minutes 26 secondes 11:26

On prélève une partie des écorces qui fait à peu près la taille d'une pièce de un dollar et on gratte [...] pour mettre ça dans un tube avec une solution. Et l'idée ça serait qu'avec un système qui ressemble à un test de dépistage COVID, de démontrer qu’il y a une présence d'une protéine qui est uniquement présente lorsque la l'arbre est infesté par l'agrile , explique le chercheur.

Cette détection plus rapide de la maladie ne permettra pas de sauver l’arbre, indique Armin Séguin. Il reste des défis à surmonter avant d’avoir un test fonctionnel.

Les faux positifs, c’est notre grosse bête noire.

Ce sont des arbres sur les plaines d’Abraham qui sont utilisés comme cobayes pour cette étude.

Combat difficile

Armin Séguin admet que la Ville ne pourra pas s’en débarrasser , mais que plusieurs actions menées de front par l’administration Marchand permettront d'en d’atténuer les impacts.

Publicité

[Le] remplacement des arbres malades rapidement, [le] traitement avec le TreeaAzin, [...] une molécule naturelle qui est un insecticide qui assure un très bon contrôle au niveau de l' agrile du frêne.

Le développement d'un test permettra une intervention plus rapide d’injection de pesticides ou de coupe, précise-t-il.

La Ville replante également des arbres pour restaurer la canopée perdue, indique monsieur Séguin. Une plantation importante pour l'administration Marchand puisqu'elle garde le cap avec l’objectif de planter 130 000 arbres d’ici 2029.

L'agrile du frêne est entré au Canada par bateaux contenant du bois en provenance de Chine en 2003, indique le chercheur.