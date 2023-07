Fierté Sudbury Pride nomme un adolescent pionnier de l’année

Ra'Jah Mohamed, militant pour les personnes queer, a été nommé pionnier de l’année par l’association Fierté Sudbury Pride vendredi lors d'un déjeuner célébrant les membres de la communauté LBGTQ+ qui se sont démarqués en ville.

À seulement 17 ans, l'étudiant a été à l’origine de plusieurs campagnes et manifestations pour soutenir les membres marginalisés de la communauté LGBTQ+ de Sudbury.

En février dernier, l’école secondaire Lo-Ellen Park, où le militant étudie, avait annulé la tournée intitulée Courage Across Canada qui a pour but de lutter contre l’intimidation et de célébrer la communauté LBGTQ+.

Suite à l’annonce de l’annulation, Ra'Jah Mohamed a créé une pétition qui a recueilli plus de 3 000 signatures, dans laquelle l'élève exigeait des comptes de la commission scolaire. Iel a mené des manifestations étudiantes et s’est rendu à l’école habillé en drag.

Ra'Jah Mohamed, l'activiste queer à seulement 17 ans.

Ra'Jah Mohamed a également profité de son statut de vice-président du conseil scolaire pour rencontrer des politiciens, des enseignants et des membres du conseil scolaire, pour souligner l’importance capitale de l’existence des événements de la communauté LGBTQ+ dans les écoles.

Pendant tout ce temps, iel a été un leader et un modèle incroyable pour d’autres jeunes qui militent pour l’égalité et l’inclusion dans leurs collectivités a déclaré Kyelle Byne, la responsable du parrainage de Fierté Sudbury Pride, en remettant le prix à Ra'Jah Mohamed.

Pour la jeune personne militante, l’essentiel est d’effectuer des changements dans la société.

Tout ce que j’ai fait était simplement pour aider les gens. Quand je vois ma communauté attaquée, je veux vraiment changer cette situation.

Fierté Sudbury Pride a également décerné la palme d’or pour l’activisme exemplaire à Jackie Balleny, ainsi qu’un prix posthume pour l’ensemble de ses réalisations à Jean-Paul Pelletier, le cofondateur de l'un des premiers bars gais à Sudbury.

Un manque de représentation dans le domaine de la santé mentale

Lors du déjeuner, Lewis Perdicou, travailleur social et psychothérapeute queer, a quant à lui émis un discours dans lequel iel mentionnait un ensemble de défis auxquels les membres de la communauté LBGTQ+ font face quotidiennement.

Deux sonnaient haut et fort : l’intersectionnalité et le manque de représentation dans le domaine de la santé mentale.

En effet, selon M. Perdicou, il est difficile pour une personne transgenre, homosexuelle ou queer de se sentir comprise et entendue par un psychothérapeute qui ne vit pas la même chose qu’elle, surtout dans le Nord.

D’ailleurs, c’est après avoir constaté un manque de représentation des personnes noires et queer dans le domaine que le travailleur social a décidé de devenir psychothérapeute, une chose qui ravit sa clientèle.

Mes clients me disent tout le temps qu’ils étaient à la recherche d’un thérapeute racisé et queer comme moi, et ça me fait plaisir de remplir cette niche.

Lewis Perdicou souhaite plus de représentation des personnes queer dans le domaine de la santé mentale.

L’intersectionnalité, la capacité à comprendre et à travailler dans ce cadre, c’est impératif parce que tout le monde vient de contextes très différents, de milieux très différents, de familles différentes, de mondes différents, et nous devons vraiment comprendre comment chacun de ces éléments est pris en compte , affirme Lewis Perdicou.

Un besoin d’actions

Bien que Lewis Perdicou reconnaisse les efforts effectués dans l’établissement des politiques d’antiracisme et d’antidiscrimination, il estime que plus d’actions devraient être effectuées.

Le simple fait d’avoir une politique ne signifie pas que les gens vont la lire ou la suivre.

Il explique que les règlements actuels représentent un bon point de départ, mais le travailleur social souhaiterait que ces règlements soient mieux compris et qu’ils représentent quelque chose pour la communauté qu’ils desservent.

De son côté, la drag queen Stacy Woods espère que la population soit mieux éduquée pour mieux se comporter en présence de ses pairs.

Stacy Woods souhaite qu'il y ait plus d'éducation au sujet de la communauté LGBTQ+.

Je veux que les gens s’instruisent eux-mêmes et qu’ils ne se contentent pas de poser des questions à la communauté queer, qu’ils fassent le travail eux-mêmes pour mieux comprendre nos luttes et nos vies , indique-t-elle.

Elle ajoute qu’il serait bénéfique que la ville offre des programmes sociaux pour venir en aide à la communauté, qui vit dans un contexte de pénurie de services de santé mentale pour la communauté queer, transgenre, homosexuelle et autres.

La semaine de la fierté prend fin dimanche, et réserve encore quelques activités à la communauté comme un déjeuner drag, un rallye de la fierté, et bien d’autres.