Des milliers de plantes carnivores à Saint-Jean-Port-Joli

Elles sont colorées, grimpantes, en fleurs ou de formes particulières. Les plantes carnivores sont aussi diversifiées que méconnues. Paolo Pipia rêvait d’en développer une collection, mais constatant la rareté d'approvisionnement au Québec, il a décidé d’en importer. En l’espace de quelques années, il a ainsi créé la première serre commerciale de plantes carnivores au Québec.

C’est en partie pour déconstruire les mythes et éduquer les gens sur les plantes carnivores que l’ancien militaire s’est lancé en affaires. Sa serre compte aujourd’hui plus de 10 000 plantes carnivores, dont plus de 200 espèces différentes.

Ouvrir en mode plein écran Les Serres de Paolo importent des plantes carnivores des quatre coins du globe. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Mon but, c’est de fournir le maximum de variétés à travers le Québec, le Canada et en ligne , affirme le propriétaire des Serres de Paolo, Paolo Pipia.

Ses plantes carnivores proviennent de tous les continents, à l’exception de l’Antarctique. Le Québec a aussi ses variétés, telles que la sarracénie pourpre, les droseras, les utriculaires et les grassettes. Son inventaire est composé à 90 % de plantes carnivores et à 10 % de plantes exotiques.

Au Québec, on en a des plantes carnivores, mais on vend celles d'ailleurs. Moi, je veux les mettre en valeur.

Les plantes carnivores, c'est ça qui est fascinant, c'est que chaque espèce a évolué d’une manière à subvenir à ses besoins puisqu’elles étaient dans des milieux appauvris en minéraux. Avec les années, elles ont muté pour transformer leurs feuilles en piège. Elles ont réussi à leurrer les insectes, les piéger et les manger pour retirer les éléments dont ils ont besoin pour grandir , explique l'entrepreneur.

Ouvrir en mode plein écran La dionée s'apprête à coincer un petit vers pour le manger. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Plusieurs plantes carnivores produisent du nectar sucré pour attirer les insectes, mais ensuite, chacune à sa façon de les capturer. La dionée, par exemple, referme ses feuilles dès qu’elle perçoit un mouvement. Si le mouvement persiste, comme avec un insecte vivant, les feuilles resteront recroquevillées pendant plusieurs jours, voire quelques semaines pour mener à terme la digestion.

Ouvrir en mode plein écran Les glandes qui recouvrent les feuilles du rossolis du Cap sécrètent un mucus qui piège les insectes. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Le rossolis du Cap, quant à elle, s’enroule autour de l’insecte qui se dépose sur l’une de ces feuilles. Les glandes collantes coincent alors le petit animal.

La népenthès miranda ou l'heliamphora piègent de façon plus passive, grâce à leur forme conique. L’insecte, attiré par le nectar, perd pied sur les parois glissantes et meurt de fatigue ou se noie dans le fond de la plante.

Ouvrir en mode plein écran L'heliamphora est une plante carnivore qui a la forme d'une urne. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Un entretien particulier

Paolo Pipia prévient toutefois que les plantes carnivores n’ont pas les mêmes besoins que les autres végétaux. L’utilisation d’eau du robinet ou d’engrais est vertement proscrite.

Le plus important c’est qu’elle ait du soleil et de l’eau distillée, déminéralisée ou de l’eau de pluie parce que ce sont des plantes qui vivent dans un milieu pauvre et acide, donc pas de minéraux. Si on donne de l'eau du robinet, on risque de la tuer en peu de temps , précise l’homme d'affaires.

Ouvrir en mode plein écran Après 23 ans dans les Forces armées canadiennes, Paolo Pipia a pris sa retraite en 2020. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Selon l’homme d’origine italienne, des agriculteurs comptent parmi ses clients. Des particuliers achètent aussi des plantes carnivores afin d’éliminer les mouches à fruits dans la cuisine.

Publicité

Et s’il n’y a pas de mouches dans la maison ?

Pas de souci, c’est un bonus pour les plantes, soutient Paolo.

Il commencera bientôt la culture in vitro dans un tout nouveau laboratoire intégré à sa serre, dans le but de devenir autosuffisant dans la production des plantes carnivores.