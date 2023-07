Près de 1 M$ investis dans des infrastructures sportives à Saint-Denis-de-Brompton

Les gouvernements de Québec et d'Ottawa investissent conjointement près de 1 M$ dans des infrastructures sportives à Saint-Denis-de-Brompton. Cet investissement permettra de rénover et d'améliorer les équipements du parc Desjardins.

Les différentes instances gouvernementales souhaitent ainsi encourager les citoyens à adopter un mode de vie plus sain et actif.

Investir dans la santé sportive et récréative, c’est extrêmement important. On se rappelle quand même qu’on a eu une pandémie très sévère, et de faire du sport, de faire des activités récréatives, ça aide quand même beaucoup pour la santé mentale à tout âge , souligne le député de Richmond, André Bachand.

Les terrains de tennis et de pickleball bénéficieront entre autres bientôt d’une cure de jouvence, avec de nouveaux filets et un meilleur éclairage. Des estrades seront aménagées pour le terrain de baseball. Un espace multisport extérieur couvert sera par ailleurs annexé au centre sportif. Ces changements sont nécessaires et fort attendus, a souligné le maire de Saint-Denis-de-Brompton, Daniel Veilleux.

Le terrain de baseball est utilisé pratiquement tous les jours, le terrain de tennis est utilisé soit sous forme de tennis ou sous forme de pickleball, et le préau est souhaité de la part des citoyens pour pouvoir tenir des activités, mais aussi pour pouvoir servir de genre d’abri-soleil , souligne-t-il.

Le parc Desjardins est un parc sollicité et très utilisé par nos jeunes du camp de jour, nos jeunes familles et les étudiants de l’école primaire.

Les travaux commenceront en 2024 et s'étaleront sur une période de trois ans.

Avec les informations de Jemima Kalemba