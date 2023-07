Gangs de motards : la police effectue une frappe dans l’est ontarien

La police a effectué une frappe policière, vendredi matin dans l’est ontarien, en lien avec des incidents récents impliquant des groupes de motards.

Plusieurs corps policiers ont travaillé de concert pour perquisitionner cinq résidences à Cornwall et une demeure à Brockville.

Les mandats [de perquisition] ont été exécutés à la suite d'une enquête en cours à la suite d'une fusillade survenue dans la ville de Cornwall dans la nuit du 8 juillet 2023 , a expliqué le Service de police de Cornwall, par voie de communiqué.

L’est ontarien a été le théâtre, la semaine dernière, de deux incidents impliquant, directement ou indirectement, des gangs des motards en moins de 48 heures.

Publicité

Une bagarre a opposé les Outlaws et les Loners, deux clubs de motards, dans le stationnement d’un centre commercial de Cornwall, le 8 juillet. Au cours de l'affrontement, deux personnes ont été poignardées et une autre a été blessée par balle. Elles ont été transportées à l'hôpital, mais on ne craint pas pour leur vie. En tout, la police a arrêté cinq individus dans cette affaire.

Deux jours plus tard à environ 100 kilomètres, à Brockville, un bâtiment connu dans la communauté comme étant le repère des Outlaws a été incendié.

Les forces de l’ordre ont établi que les incidents impliquaient des groupes de motards, mais n’ont pas confirmé que les deux événements étaient liés.

Plus de détails la semaine prochaine

Les policiers n’ont pas donné de détails supplémentaires concernant la série de perquisitions effectuées vendredi.

Publicité

En raison de l'enquête en cours, tous les détails spécifiques concernant les arrestations et les résultats des mandats seront partagés ultérieurement au cours de la semaine du 17 juillet , a indiqué la police de Cornwall.

De son côté, la Police provinciale de l’Ontario (PPO) recommande à la population d’éviter de porter des vêtements ou des accessoires qui font la promotion de groupes de motards.

En plus de soutenir des activités illégales en achetant ces articles, vous pouvez également vous exposer au risque d'être ciblé par des [gangs de motards] rivaux , a averti la PPO dans un communiqué de presse transmis vendredi.

L’opération a été menée conjointement par le Service de police de Cornwall, la PPO, la police de Kingston, le Service de police d’Ottawa et le Service de police de Brockville.