Transition chez UNI : la confiance est ébranlée, selon des membres

La crise que traverse UNI Coopération financière dans sa transition a des effets sur la confiance, la fidélité et le sentiment d'appartenance de la clientèle. Il y a des membres qui ne se gênent pas pour dire qu’ils songent à aller voir ailleurs. D’autres sont prêts à donner la chance au coureur et acceptent d’affronter la tempête qui secoue l'institution acadienne.

Ce n’est pas évident de quitter UNI pour un autre compétiteur , croit Jean-Michel Latulippe, professeur de marketing à l’Université de Moncton.

Il consent cependant que la dernière semaine laissera des traces chez la coopérative et que, si la majorité des membres restent avec UNI, un nombre non négligeable se tournera vers d’autres services bancaires.

Ces problèmes technologiques auront un lourd impact sur l’image de marque d’UNI. On ne va pas se leurrer : UNI va perdre des membres , prédit-il.

La grogne des membres devant cette transition technologique difficile peut avoir un effet sur la loyauté à l’endroit de la coopérative francophone, souligne-t-il. L’image d’UNI en a pris un coup, tout comme la confiance des membres et leur perception, signale le professeur.

Cependant, il n’est pas convaincu que l’on verra une si grosse vague de déplacement de clients vers d’autres institutions.

Pour quelqu’un qui a un compte-chèques et un compte épargne, ça peut être plus facile de changer. Mais pour le client qui a des prêts et une hypothèque, c’est plus compliqué et ça peut jouer en faveur d’UNI , analyse Jean-Michel Latulippe.

Ouvrir en mode plein écran L'affiche devant le siège social d'UNI Coopération financière à Caraquet. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Le lien acadien jouera aussi en faveur d’UNI, continue-t-il.

Publicité

Les gens sont très fiers d’UNI , remarque le spécialiste en marketing. Le lien est très fort à l’endroit de cette coopérative, qu’on ne voit pas comme une institution bancaire. Le sentiment d’appartenance à la communauté acadienne est très présent. Les consommateurs seront plus enclins à pardonner en raison de ces liens affectifs.

Jean-Michel Latulippe ne serait pas étonné de voir UNI prendre des moyens, au cours des prochaines semaines, pour se faire pardonner cette transition difficile, à travers certaines promotions de fidélité par exemple.

Des clients divisés

Devant les succursales d'UNI, les sentiments sont partagés.

On vit une période de transition. C’est normal qu’il y ait une couple de problèmes. C’est agaçant, mais pas au point de changer de banque , commente Philippe Rouleau.

Ouvrir en mode plein écran Philippe Rouleau ne pense pas changer d'institution financière malgré les problèmes de cette semaine chez UNI. Photo : Radio-Canada

Régis Maurice dit accepter les ennuis avec philosophie.

Publicité

C’est un transfert qui devait se faire et j’en accepte les inconvénients. Je ne changerai pas. Ç’a été créé par des francophones et on veut garder ça francophone , a-t-il dit.

Valérie Cormier avoue qu’il a le goût d’aller voir ailleurs après cette semaine tumultueuse.

Mon niveau de confiance a changé , dit-elle. On va regarder à d’autres endroits pour avoir les mêmes services. On va certainement y penser.

Ouvrir en mode plein écran René Ephestion prévoit retirer ses avoirs de chez UNI. Photo : Radio-Canada

De son côté, René Ephestion en a assez vu, cette semaine, pour le convaincre de transférer ses avoirs d’UNI à une autre institution. Il a trouvé déplacé le fait que les dirigeants aient joué la fibre acadienne pour garder les membres.

Le discours des hauts dirigeants m’a gêné. J’ai senti une arrogance en disant qu’il n’y avait pas de souci. Leur manque de transparence me convainc d’aller voir ailleurs. Ma confiance n’est clairement plus là. S’il y avait eu une bonne communication et fait leur mea culpa, j’aurais compris. Mais ils ont été tellement arrogants , croit-il.

« Il faut donner la chance au coureur »

Carole Martin, directrice générale de la Fondation de l’Hôpital d’Edmundston, collabore avec UNI depuis de nombreuses années et estime que les apports de l'institution financière à la communauté acadienne sont non négligeables.

Ce ne sont pas les ennuis de cette semaine qui vont la faire changer d’avis.

Ouvrir en mode plein écran Carole Martin est la directrice générale de la Fondation de l'Hôpital d'Edmundston. Photo : Radio-Canada

C’est une transition. On n’est pas tous contents, mais il faut donner la chance au coureur. Je n’ai pas eu ma paie à temps, mon conjoint aussi. Mais le problème va se régler et on pourra passer à un autre appel , pense-t-elle.

Cliente de la coopérative depuis son enfance, elle se dit fière d’être membre d’une institution francophone majeure.

Je suis une cliente d’UNI et je vais le rester. L’herbe n’est pas plus verte chez le voisin. Là, il y a de la houle. Ça va finir par se calmer , est-elle persuadée.

Avec des informations de Louis-Philippe Trozzo et de Mathilde Pineault