Les jeunes goûtent aux plaisirs de l’art culinaire

Une douzaine de jeunes d’expression française ont participé cette semaine au volet culinaire des Jeux franco-canadiens du Nord et de l’Ouest (JFCNO), qui leur a permis de mettre leur créativité à l'épreuve et d'en apprendre davantage sur la production maraîchère.

Les participants ont été accueillis jeudi matin à la ferme Frozen Coast Farm située à une vingtaine de minutes au nord de Victoria. Ils ont choisi navets japonais, chou-rave, courgettes, carottes, ainsi que sauge, thym et romarin qui allaient servir à la préparation des plats.

Ils en ont profité pour poser de nombreuses questions à la propriétaire de la ferme, Véronique Emmett, qui leur a présenté le contenu des lots potagers et enseigné les bonnes façons de cueillir et de nettoyer les légumes et les fines herbes.

Comment reconnaître les mauvaises herbes, que goûte le navet japonais, combien mesure un acre? La curiosité et l'enthousiame étaient au rendez-vous.

« Mon expérience à la ferme était très bien. Voir comment ça pousse la nourriture qu’on mange, ça te fait sentir bien de voir les personnes qui cueillent avec leurs mains », dit Haly Wolensky, participante de la Saskatchewan.

« Les carottes de la ferme sont plus fraîches que celles du magasin, plus sucrées et plus croquantes », ajoute Martine Lune-Roy, participante de la Colombie-Britannique.

Trois jeunes participantes s'affairent à récolter des légumes Photo : Célyne Gagnon

60 minutes pour créer

Forts des ateliers de formation suivis en début de semaine où ils ont appris des techniques de préparation de quiche, profiteroles et de dessin au chocolat, les jeunes se sont lancés en après-midi dans la première de deux compétitions culinaires intitulée « du champ l'assiette ».

La consigne : préparer en 60 minutes un plat nourrissant à l’intention d’un fermier affamé.

Chrono en main, la cheffe pâtissière et responsable du volet culinaire des JFCNO, Mélanie Ruffier, a donné le coup d’envoi.

N’oubliez pas l’énergie que vous mettez dans votre nourriture! On la ressent, on la goûte.

Un participant taille du navet japonais dans le cadre de la compétition culinaire. Photo : Célyne Gagnon

Les douze participants regroupés en cinq équipes ont rivalisé de créativité. Les juges ont notamment goûté à des pancakes à la purée de navets japonais, à l’ail et au sirop d’érable.

Une fricassée de légumes accompagnée d’une sauce béchamel et de pain banik ou encore des pâtes fraîches avec un trio de courgettes, servies dans une sauce à l’ail et aux fines herbes ont également fait partie des créations.

Expérience enrichissante

Les juges ont évalué le goût, la composition, la présentation et l’utilisation des ingrédients. La compétition ne désignait cependant pas de gagnant. Le plaisir et le dépassement de soi étaient davantage mis de l'avant.

Mélanie Ruffier, formatrice, et un juge de la compétition s'apprêtent à goûter aux pancakes à la purée de navets japonais. Photo : Célyne Gagnon

« Vous avez vraiment bien fait, je suis très fière de vous! », a lancé Mélanie Ruffier aux compétiteurs à la fin de la journée.

La compétition vendredi matin a quant à elle permis de mettre en vedette un ingrédient spécifique à chacune des régions de l’Ouest et du Nord. Les participants disposaient de trois heures pour préparer une entrée, un plat principal et un dessert.

Le volet arts culinaires des compétitions adhère aux valeurs qui animent les 12 disciplines des JFCNO, notamment l’esprit d’équipe, la générosité, le dépassement de soi et la fierté de la langue française.

Les JFCNO, qui accueillent des jeunes d’expression française de 14 à 18 ans, se tiennent jusqu'au 15 juillet.