Le canyon Sainte-Anne célèbre ses 50 ans

Le canyon Sainte-Anne niché dans un boisé au nord de Sainte-Anne-de-Beaupré fête ses 50 ans d’existence. Ce joyau naturel a vu de nombreux randonneurs fouler ses sentiers en un demi-siècle et, pourtant, il demeure méconnu dans la région.

Quand on arrive à la chute du canyon Sainte-Anne, on entend le grondement de la rivière Sainte-Anne, qui se fracasse sur les parois rocheuses, et on aperçoit une légère bruine jaillir du précipice.

Directrice du site pendant 30 ans, Hélène Mc Nicoll, la fille des fondateurs du lieu, connaît les chemins escarpés et les ponts suspendus comme le fond de sa poche.

J’ai passé mon enfance ici. Pendant que son père et son oncle développaient et défrichaient les fins de semaine . Elle et son frère jouaient dans les sentiers, sans se douter à l’époque qu’ils prendraient le relais du projet amorcé par leur famille.

Ouvrir en mode plein écran Hélène Mc Nicoll est la fille de Laurent Mc Nicoll, l'un des fondateurs du canyon Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Ils ont acheté des terrains, mais ils ont ouvert juste en 1973. Ils gagnaient leur vie ailleurs, car le parc n’était pas ouvert au public à ce moment-là , raconte Hélène Mc Nicoll.

Publicité

Peu de gens de Québec

Au fil des années, Hélène Mc Nicoll l’a constaté, le site n’a jamais été un incontournable pour les gens de la région, mais plutôt pour les touristes.

J’ai fait de la promotion pendant des années , dit-elle. Hélène Mc Nicoll a tout de même réalisé qu’une tradition se dessinait pour certains randonneurs de la région.

Ce que je remarquais, c'est que les gens de Québec venaient surtout à l’automne pour les feuilles. Ils venaient pour le mont Sainte-Anne, le cap Tourmente et le canyon.

Mais au printemps aussi c’est impressionnant avec le débit , lance-t-elle en riant pour attirer de nouveau les gens du coin.

En 2018, le canyon est passé des mains des Mc Nicoll à une entreprise. On s’épuisait à trouver du personnel, moi et mon frère , se remémore Hélène Mc Nicoll. On augmentait nos heures pour compenser, mais on ne pouvait plus.

Le Canyon Sainte-Anne, ce joyau méconnu.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Première heure. Le Canyon Sainte-Anne, ce joyau méconnu ÉMISSION ICI PREMIÈRE Première heure Écouter l’audio (Le Canyon Sainte-Anne, ce joyau méconnu. 15 minutes 17 secondes) Durée de 15 minutes 17 secondes 15:17

50 ans d’histoire

Trois ponts suspendus permettent aux marcheurs de surplomber la rivière déchaînée, au lendemain de pluies torrentielles. Le débit était particulièrement élevé vendredi pour souligner les 50 ans du lieu.

Le Mestachibo, bâti lors de l’ouverture en 1973, est le premier pont , raconte Dany Roy, qui travaille sur le site. Et en 1972, on ne bâtissait pas les choses comme aujourd’hui, donc c’est impressionnant de voir le travail qu’ils ont dû faire.

Ouvrir en mode plein écran Dany Roy et Hélène Mc Nicoll sur le pont Mc Nicoll construit en 1979. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Les frères Jean-Marie et Laurent Mc Nicoll ouvrent officiellement le site de Saint-Joachim, sur lequel ils travaillaient depuis 1965, le 14 juillet 1973.

À l’époque, les visiteurs pouvaient faire une promenade d’un kilomètre et demi afin de se rendre à l’unique belvédère construit. La visite coûtait 50 cents.

Ouvrir en mode plein écran Le canyon Sainte-Anne offre un circuit qui offre une vue imprenable. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Si le prix n’est plus le même, 50 ans plus tard, le sentier non plus. De nombreux chemins sont apparus au fur et à mesure des années. Depuis, ce sont 5 millions de personnes qui ont découvert l’endroit.

Les parois vertigineuses qui dessinent le canyon sont un mélange d’érosion dû au fort débit de la rivière et à du dynamitage fait au XXe siècle.

À l’époque, la rivière Sainte-Anne était très utilisée, notamment pour la papeterie de Sainte-Anne-de-Beaupré , ajoute Dany Roy.

Selon des entrevues de Mireille Roberge