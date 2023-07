Des villes de taille moyenne en Ontario ont encore du mal à attirer de la main-d'œuvre touristique, malgré le rebond du secteur à Toronto.

L'industrie est en train de rebondir, mais ce n'est pas assez rapide , affirme la directrice générale de Tourisme London, Cheryl Finn. La Ville de London a réussi à pourvoir la majorité de ses postes, mais le processus était plus exigeant qu'à l'habitude, dit-elle.

De son côté, David Adames, le PDG de la Commission des parcs du Niagara, note que l'agence gérant plusieurs activités le long de la rivière Niagara garde difficilement ses employés.

Nous continuons à embaucher parce que certains employés ont commencé un poste et après quelques quarts de travail, ils ont décidé de passer à autre chose.

L'agence a réussi à pourvoir 350 postes dans les commerces, les restaurants, les sites patrimoniaux. L’organisme d'ailleurs a créé un comité d’acquisition et de maintien des talents en automne 2022 et a participé à de nombreux forums de recrutement dans la région. Mais le processus de recrutement n’a pas encore pris fin.

David Adames, le PDG de la Commission des parcs du Niagara, note que l'agence gardait difficilement ses employés.

Plusieurs entreprises de la région sont forcées de réduire leurs heures de travail et de limiter leurs menus, dit David Adames.

Certains employés dans d'autres régions canadiennes à l'extérieur des métropoles peinent aussi à trouver des logements, ce qui n'aide pas à remédier à la pénurie de main-d'œuvre, note Daniel Safayeni, vice-président des politiques de la Chambre de commerce de l'Ontario.

S'il n'y a pas de logements abordables dans cette communauté, offrir un nouvel avantage ou une légère augmentation de salaire ne suffira pas à résoudre certains des problèmes structurels , dit ce dernier.

London et Niagara Falls ne sont pas l'exception. Au mois de juin, l'industrie touristique canadienne employait 4 % moins de travailleurs qu'à pareille date en 2019, et ce même si le nombre de travailleurs a augmenté de 68 000 entre mai et juin cette année.

Selon le dernier sondage (Nouvelle fenêtre)sur l'intelligence d'affaires de l'organisme RH Tourisme Canada, 43 % des entreprises du secteur de tourisme canadien ont des emplois vacants et la moitié ont des difficultés de recrutement.

On sait que si la situation ne s'améliore pas, on risque de perdre un grand nombre d'entreprises.

Pas un problème à Toronto

Christine Blue, la gérante des ressources humaines au parc Centerville sur l'île de Toronto, dit qu'elle n'a pas eu des difficultés à embaucher des candidats cette année.

Pendant ce temps, les entreprises torontoises ne semblent pas autant souffrir de cette pénurie.

L'embauche d'un assistant à l'éducation au Musée Bata de la chaussure, au centre-ville de Toronto, a été un véritable défi en raison du nombre de candidats qualifiés, dit sa directrice adjointe de l'administration, Amy Prilika.

Christine Blue, la gérante des ressources humaines au parc Centreville Island, sur les îles de Toronto, abonde dans le même sens. Son équipe a reçu plus de 600 demandes d'emploi et a dû créer une liste d'attente.

Cet été a honnêtement été l'un des meilleurs étés en matière d'embauche depuis la pandémie.

Des porte-paroles du parc d'attractions Canada’s Wonderland et du Temple de la renommée du hockey ont affirmé qu’ils n’ont également pas eu de difficultés à pourvoir leurs postes.

Un bassin de main-d’œuvre étendu

Les employeurs adoptent de plus en plus des pratiques de recrutements ciblées pour répondre à leurs besoins, constate RH Tourisme Canada. Ils ciblent notamment des membres des minorités visibles, des personnes en situation de handicap, des femmes et des personnes issues de la communauté LGBTQ2 .

Il y a des bénéfices pour ces communautés, car ça permet à des personnes qui, normalement, n'auraient pas été recrutées ou embauchées.

Isabelle de Bruyn, vice-présidente, information sur le marché du travail, de RH Tourisme Canada, ajoute que des communautés autochtones et d'anciens détenus se joignent aussi au bassin de main-d'œuvre touristique.

L’automatisation de postes a également soulagé le fardeau des hôtels en éliminant environ 40 % des postes.