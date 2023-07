Le Centre culturel franco-manitobain accueille le Festival Fringe, une première

Pour la première fois, le Centre culturel franco-manitobain (CCFM) met à disposition ses salles dans le cadre du Festival Fringe. Par cette action, le CCFM rejoint le Théâtre Cercle Molière qui participe à l’initiative depuis 2019.

Pour nous c’est une première de tisser des liens avec le Festival. On s’est dit que ça serait bien de créer une concentration de spectacles pour que les gens viennent visiter Saint-Boniface et visiter le 340, qu’ils s’apprivoisent nos espaces , déclare Liliane Lavack, directrice de la programmation artistique du CCFM .

Liliane Lavack souhaite ainsi créer des ponts entre les anglophones et les francophones.

Un de mes objectifs est d’apprendre à connaître nos voisins artistiques et comment on peut mieux travailler ensemble. En accueillant ces compagnies chez nous, c’est une manière de tisser des liens avec ces acteurs culturels locaux et internationaux , précise-t-elle.

Lors du Festival Fringe, les jeunes acteurs ont l'occasion de présenter leur spectacle devant un public.

Le CCFM accueillera les Bring your own venue et les Official venue du Festival du 19 au 30 juillet.

La catégorie Official venue accueille des spectacles dans des salles de plus haute capacité, à partir de 300 spectateurs. La salle Pauline Boutal propose 8 différents spectacles choisis par l’équipe du Festival.

La salle Antoine Gaborieau recevra trois spectacles d’humour, de clown et une comédie musicale qui ont été sélectionnés par l’équipe de la programmation du CCFM .

Une comédie musicale portée par de jeunes acteurs au CCFM

Située depuis un an sur le boulevard Provencher, la compagnie Meraki Theatre a été créée il y a cinq ans pour permettre aux enfants âgés de 11 et 17 ans de faire du théâtre.

Il y a un sens communautaire avec le Festival Fringe, c’est une expérience unique et collaborative

Les cours sont dispensés en français et en anglais.

La compagnie Meraki avait proposé une pièce intitulée Déjà vu au Théâtre Cercle Molière.

Cette année, la compagnie revient au Centre Culturel Franco-manitobain dans la salle Antoine Gaborieau avec le spectacle Midnight.

La pièce a été entièrement écrite par les étudiants qui revisitent tout en chantant l’histoire de Cendrillon.

Micah Buenafe dans le rôle de « Elle » (Cendrillon).

Barney Morin présente un spectacle d’humour au TCM

L'humoriste Barney Morin revient pour la troisième fois au Théâtre Cercle Molière dans le cadre du Festival Fringe.

Son spectacle Another very serious night a pour ambition de surtout faire rire la salle qui en a bien besoin après les années de COVID .

Le spectacle sera en anglais car l’audience Fringe est plutôt anglophone même si je parle du Bescherelle et de ma vie en tant que francophone , précise l’humoriste.

Le Festival Fringe offre une occasion de se développer professionnellement. En tant qu’humoriste, Barney Morin apprécie de pouvoir roder son spectacle sur plusieurs dates devant un public.

L'humoriste Barney Morin.

Si la programmation a été décidée ensemble, le TCM et le CCFM se sont organisés au niveau des horaires, chacun de son côté.

Ce sont 20 à 30 différents spectacles qui sont programmés au 340 boulevard Provencher et présentés dans les salles du TCM et du CCFM sur 10 jours.

Le but est que les gens viennent voir une immense quantité de spectacles au 340 , dit avec enthousiasme la directrice de la programmation du CCFM, Liliane Lavack.

Le Patio 340 adaptera aussi ses horaires d’ouverture pour refléter les horaires du Festival Fringe.