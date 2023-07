L’isthme de Chignecto, la bande de terre qui fait le lien entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, est menacé par la hausse du niveau des eaux et par les tempêtes plus violentes, qui sont des effets du changement climatique.

Chaque année, environ 35 milliards de dollars de biens et services passent par l’autoroute Transcanadienne et le chemin de fer du CN qui traversent l’isthme. Les collectivités et les infrastructures de cette zone sont protégées par des digues et des aboiteaux.

Un projet de 400 millions de dollars est sur la table pour protéger l’isthme contre les inondations. Ottawa offre de payer la moitié.

Higgs et Houston prennent les grands moyens

La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick menacent maintenant de traîner le fédéral devant les tribunaux, pour lui faire payer une plus grande partie de la facture.

Ouvrir en mode plein écran La circulation sur la Transcanadienne sur l'isthme de Chignecto, à la frontière du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, à l'été 2021. Photo : CBC / Shane Magee

Ce serait décevant, mais si nous devons les poursuivre en justice, nous le ferons certainement , a déclaré jeudi Tim Houston, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, croit que le fédéral devrait tout payer seul. Il dit que sa province serait prête à contribuer si Ottawa s’engageait à payer les deux tiers de la facture, s’il y a dépassements de coûts.

Ouvrir en mode plein écran Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, lors d'une annonce avec le premier ministre Justin Trudeau le 14 mars à Bridgewater en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Robert Short

Ces deux premiers ministres font fausse route, selon Ottawa.

Notre position est et a toujours été claire : la protection de l'isthme de Chignecto est une responsabilité partagée entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse , a déclaré vendredi dans un courriel Jean-Sébastien Comeau, porte-parole du ministre fédéral des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc, qui est député de Beauséjour au Nouveau-Brunswick.

Il est faux de prétendre que le gouvernement du Canada a la responsabilité constitutionnelle d'entretenir la route provinciale qui traverse l'isthme , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Blaine Higgs (à gauche), premier ministre du Nouveau-Brunswick, avec les ministres fédéraux Dominic LeBlanc (au centre) et Jean-Yves Duclos (à droite), le 22 février 2023 à Saint-Jean. Photo : CBC / Jacques Poitras

Il considère que la menace de Blaine Higgs d’entreprendre une bataille juridique est regrettable et une perte de temps et d’argent .

Des conséquences si on n'agit pas

La députée qui représente la portion néo-brunswickoise de l’isthme de Chignecto, Megan Mitton, croit la même chose.

Le premier ministre Higgs parle à propos de ça comme s'il y a seulement une autoroute et un chemin de fer. Mais il y a des communautés [...] Il parle comme s'il n'a pas de responsabilités.

La menace combinée de la fréquence accrue des épisodes météorologiques violents et de la montée des hauts ne diminuera pas pendant que les politiciens se disputent, dit-elle.

Ça va coûter beaucoup plus cher si on a des inondations, s'ils attendent trop longtemps , dit Megan Mitton.

Ouvrir en mode plein écran Megan Mitton est députée de Memramcook-Tantramar à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Ce n'est pas réaliste de croire que le fédéral va accepter de payer 100 % de la facture, et une bataille juridique est destinée à échouer, a affirmé la députée de Memramcook-Tantramar dans une entrevue vendredi. L'idée que les provinces n'ont pas de responsabilités ici, ça ne fait pas de bon sens , dit-elle.

Elle croit que les premiers ministres Higgs et Houston cherchent à s'opposer au gouvernement Trudeau pour marquer des points politiques , et font un spectacle devant les nouvelles .

Elle demande à ceux-ci de travailler avec Ottawa sur les solutions. Je pense que le CN devrait être à la table aussi pour payer leur chemin de fer qui est sur les digues , ajoute-t-elle.

Avec les renseignements d'Alix Villeneuve