Cap vers les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord pour de jeunes gaspésiens

Douze athlètes de Listuguj et Gesgapegiag s'apprêtent à partir vers Halifax pour participer aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord qui s'ouvrent dimanche.

L'événement est l'un des plus grands rassemblements sportifs et culturels des Premières Nations sur le continent. Quelque 5000 participants issus de 756 nations sont attendus à ces Jeux qui combinent compétitions sportives et échanges interculturels­.

Jeudi soir, la communauté mi'gmaw de Listuguj a souligné bruyamment le départ imminent des dix jeunes sportifs de la communauté qui ont été sélectionnés pour prendre part à l'événement.

Au son de sirènes et de klaxons, un cortège de véhicules a défilé sur le chemin Riverside pour permettre aux athlètes de saluer leurs concitoyens.

Ouvrir en mode plein écran Le défilé se voulait un moyen de souligner la participation des membres de la communauté de Listuguj aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Je suis excitée , affirme Amelia Rioux, 19 ans. La joueuse de basketball a participé aux Jeux autochtones de l’Amérique du Nord à Toronto en 2017, mais elle est ravie de pouvoir revivre l'expérience à Halifax, sur le territoire ancestral mi'gmaw.

Ouvrir en mode plein écran La joueuse de basketball Amelia Rioux de Listuguj en sera à sa deuxième participation aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Ils vont jouer nos chansons traditionnelles, c'est cool , lance-t-elle en précisant que certains de ses proches habitant la Nouvelle-Écosse pourront le voir compétitionner.

L'atmosphère de la cérémonie d’ouverture, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Regarder les gens qui proviennent de partout.

Car au-delà du sport, les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord sont aussi l'occasion de célébrer et de partager les cultures des Premières Nations du continent.

La joueuse de volleyball Tamika Gedeon, 15 ans, a très hâte d'échanger chandails et épinglettes aux couleurs de Listuguj avec les autres participants provenant des 13 provinces et territoires canadiens et des quatre coins des États-Unis.

Ouvrir en mode plein écran Tamika Gedeon espère pouvoir se faire des amis issus d'autres Premières Nations du continent. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il y un endroit nommé le "village culturel", c'est gros, tout le monde va être là et tu peux échanger avec les autres personnes , explique celle qui en sera à sa première participation aux Jeux.

Jesse Pictou accompagnera la délégation. Le responsable des activités sportives et récréatives à Listuguj considère le sport comme un exutoire pour de nombreux jeunes autochtones.

C'est un moyen que les jeunes sortent de la rue, qu'ils ne soient pas dans le trouble , dit-il. C’est aussi une façon d’être en santé et d’avoir de saines habitudes de vie. On veut qu’il reste des sportifs pour la vie.

Pour les peuples autochtones, les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord, c'est comme les Olympiques.

Deux athlètes de Gesgapegiag prendront aussi part aux compétitions sportives qui se dérouleront du 17 au 22 juillet.

Seize sports seront à l’honneur, dont trois sports autochtones traditionnels : le canoë-kayak, la crosse et le tir à l'arc.