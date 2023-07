La construction du SAM Centre est à mi-chemin

La construction du SAM Centre à Calgary est à mi-chemin. Situé au Youth Campus dans le parc du Stampede à côté des ruines de Rundle, le centre présentera des expositions interactives et immersives sur l’histoire du Stampede et sur le patrimoine historique de la région.

L’ouverture au public est prévue pour mai 2024.

Mesurant 30 000 pieds carrés, le centre comportera une galerie permanente et des expositions temporaires, des espaces de rassemblement et un espace de collection d’artefacts et d’archives. Les musées Glenbow et Highwood lui prêteront une partie de leurs collections.

C'est un centre expérientiel qui dure toute l'année , lance Angie Gelinas, directrice du campus.

Le but est de raconter les histoires de ceux qui rendent le Stampede possible, explique-t-elle. Il s'agit d’un bon atout au Stampede de Calgary permettant aux gens de voir comment le Stampede et le sud de l’Alberta ont travaillé ensemble pour créer cette communauté.

SAM sera le cœur et l'âme du Stampede tout au long de l'année. Raconter les histoires, partager les histoires. Inviter la communauté à raconter son histoire.

Le centre tiendra une exposition permanente explorant ce que le Stampede représente pour la communauté depuis plus de 100 ans et à quoi il pourrait ressembler dans le futur, explique Christine Leppard, directrice des expositions.

Il est certain que les principes muséologiques sont respectés. Mais on y ajoute l'élément social et de plaisir du Stampede , précise-t-elle. Au SAM [centre], il ne s'agit pas d'une expérience où l'on se regarde et où l'on se fait raconter. On participe.

La structure est un mélange de bois lamellé-collé et d’acier, décrit Kerri Sauriol, directrice du développement du parc : Nous ne cherchons pas à obtenir une certification, mais nous appliquons les meilleures pratiques en matière d'environnement. Elle explique que certaines parties du bâtiment ont été construites pour permettre une meilleure utilisation de l’énergie.

Les coûts des travaux sont d'environ 44 millions de dollars. Ils sont financés en grande partie par Don Taylor, le fils de l’entrepreneur et philanthrope de Calgary, Robert Samuel Taylor. La province et Ottawa ainsi que d’autres donateurs ont aussi contribué au financement.

La construction du SAM Centre a débuté en octobre 2022 et devrait être terminée à la fin décembre 2023. Les administrateurs s’attendent à 86 000 visiteurs en 2024 et 135 000 visiteurs d’ici 2027.