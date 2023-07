Mgr Valery Vienneau se confie sur la gestion du dossier des prêtres agresseurs

L’épiscopat de Mgr Valéry Vienneau aura été marqué par le dossier des prêtres agresseurs. En entrevue, alors qu’il s'apprête à partir à la retraite, l’archevêque de Moncton revient sur ces années difficiles.

Le Vatican a annoncé la semaine dernière la nomination de Mgr Guy Desrochers afin de remplacer Mgr Valéry Vienneau à la tête de l’archidiocèse de Moncton. Le nouvel archevêque devrait être installé l’automne prochain.

Mgr Valéry Vienneau souhaitait cette transition. Il aura bientôt 76 ans en octobre et est épuisé. Il compte prendre quelques mois de repos complet lorsque la passation du flambeau sera complétée.

Ouvrir en mode plein écran Mgr Valéry Vienneau a été évêque de Bathurst de 2002 à 2012 et archevêque de Moncton de 2012 à 2023 (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

En entrevue, il reconnaît que les dernières années ont été difficiles. En grande partie à cause de la lourdeur du dossier des prêtres agresseurs, qu’il a dû gérer pendant plus de 20 ans. D'abord lors de son mandat comme évêque de Bathurst – de 2002 à 2012 – et ensuite comme archevêque de Moncton.

Il a fallu, avec tout ça, essayer de rendre justice à ces victimes, essayer de les compenser, essayer de voir si on pouvait faire dans certains cas de la guérison, des choses comme ça pour eux autres intérieurement , dit-il.

À Bathurst puis à Moncton, il a mis en place un processus hors cour, piloté par l’ancien juge Michel Bastarache. Des processus menés derrière des portes closes et qui a permis à des dizaines de victimes d’obtenir une compensation financière.

Ouvrir en mode plein écran Le clocher de la cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption à Moncton. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

D’autres victimes ont souhaité emprunter la voie des tribunaux. Dans la région de Moncton, plusieurs hommes agressés par des prêtres lorsqu’ils étaient mineurs – notamment par le père Camille Léger de Cap-Pelé – attendent encore une partie de leur compensation financière.

On s’en va vers la fin. Je pense que d’ici quelques mois, certainement la fin de l’année, on pourra être capable de clôturer le dossier, compenser les victimes, leur permettre de guérir intérieurement et de tourner la page. J’aurais voulu le faire beaucoup plus rapidement.

[Ce dossier] a occupé beaucoup de place, peut-être pas en nombre d’heures, mais au niveau d’énergie et d’inquiétudes. Parce que c’est quelque chose qui ne te laisse pas , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran L'église de Cap-Pelé dans le sud-est du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada / Paul Landry

Lorsqu’on lui demande s’il a eu peur que ce dossier fasse couler l’archidiocèse de Moncton, Mgr Vienneau répond que non.

Je n’ai pas eu peur, parce que j’ai la foi et je fais confiance à la providence, qui m’a toujours soutenu à travers de tout ceci, de bien des manières. À Bathurst et, je le crois, plus particulièrement à Moncton. Ça a peut-être été un peu plus difficile à Moncton, parce que je suis de la région.

« J’ai appris des choses qui s’étaient passées avec mes amis »

Il est en effet originaire de Cap-Pelé, où le père Camille Léger a officié et agressé sexuellement des dizaines de jeunes garçons. Cet homme d’Église décédé en 1990 a été décrit par un avocat comme l’un des pires prêtres agresseurs de l’histoire de l’Acadie.

À Bathurst ça m’a affecté aussi. Mais j’étais plus objectif. Je ne connaissais pas les prêtres, je ne connaissais pas les victimes. J’en ai rencontré, c’est sûr. Mais ici à Moncton, quand je suis arrivé et j’ai pris connaissance de ce qui s’était passé et de l’ampleur, c’est sûr que ça m’a… Ça a été dur.

Il maintient qu’à l’époque où il était directeur d’école à Cap-Pelé – dans les années 1970 avant de devenir prêtre – il n’était pas au courant des crimes commis par Camille Léger.

C’est encore ma réponse. Les élèves ne sont jamais venus me dire qu’ils étaient abusés par le curé. [...] Comme enseignant, je n'avais rien à faire avec le curé à ce niveau-là. Je n’ai pas d'élève qui est venu me le dire. Et ça ne se parlait pas.

Mgr Vienneau explique que ce n’est que ce n’est que beaucoup plus tard que des victimes lui ont raconté ce que leur avait fait subir le père Camille Léger. Des révélations qui ont été difficiles à entendre.