Un cycliste qui traverse le Canada s’est fait voler son vélo à Winnipeg

Chris Aubichon a enfourché son vélo le 11 mai pour une traversée d’est en ouest du Canada, mais son aventure a bien failli s’arrêter à Winnipeg, après plus de 3000 km parcourus. Son vélo a été volé lorsqu’il passait commande dans un restaurant Tim Hortons, jeudi.

Toutes ses affaires, tente, nourriture, batteries, étaient dans ses sacoches, accrochées à sa bicyclette.

À chaud sur son compte Instagram, il disait se sentir coupable d’avoir manqué de prendre des précautions.

Je ne veux pas arrêter. […] C’est très dur, c’est un coup dans les dents… je ne veux pas arrêter , répète-t-il.

C'est en achetant à ce restaurant, proche de l'aéroport de Winnipeg, que Chris Aubischon s'est fait voler son vélo. Photo : Radio-Canada / Alice Dulczewski

Le lendemain du vol, le colosse de plus de deux mètres et 145 kg (six pieds et 320 livres) qui a pris le départ de Moncton, au Nouveau-Brunswick le 11 mai, a eu le temps de reprendre ses esprits. J’étais embarrassé. Il y a tellement de personnes qui me suivent. Je vais finir ce voyage pour moi, mais aussi pour ceux qui m’encouragent. Il y a eu des centaines de partage.

Une traversée pour l’accès à l’éducation

À 44 ans et après avoir vécu jusqu’à l’âge de la majorité sous la tutelle de l'État, Chris Aubichon milite pour l’accès à l’éducation.

Chris Aubichon est un Autochtone qui a passé la majorité de son enfance en Colombie-Britannique. En soufflant ses 18 bougies, l’âge de la fin de prise en charge par le réseau de protection de l’enfance, l’homme a aussi signé le début d’une traversée du désert.

La rue, l’itinérance, les dépendances, c’était mon histoire pendant 20 ans , confie-t-il. Cette transition, d’un système défaillant vers l’indépendance, du jour au lendemain , il assure ne pas y avoir été préparé. Nous ne sommes pas nombreux à être prêts pour rester à l’école. Quand j'avais 18 ans, j'étais déjà toxicomane depuis 6 ans.

Statistique Canada ne récolte pas les données concernant le devenir des mineurs passés par les couloirs de la protection de l’enfance.

Selon Chris Aubichon, un millier d’enfants se retrouveraient à la rue après la fin de leur prise en charge. Les gouvernements peuvent mieux faire. Je veux servir ma communauté, les autres mineurs sous tutelle. Mais j’ai besoin d’un peu d’aide , résume-t-il, le casque enfoncé sur la tête.

Âge limite au financement de la scolarité

La Colombie-Britannique a récemment décidé de supprimer la limite d'âge pour le financement de la scolarité des mineurs sous tutelle. Cette nouvelle mesure qui entrera en vigueur dès le 1er août était une aubaine pour l’homme qui n’a jamais eu l’occasion d’étudier depuis son adolescence. Je n’ai qu’une chance et je ne peux pas rater. C’est mon but depuis longtemps, je veux le meilleur pour moi.

Son aventure à vélo a aussi pour objectif d’alerter les dirigeants pour rendre les études plus accessibles aux personnes comme lui , partout au pays. Cette mesure signifie que le gouvernement de la Colombie-Britannique ressent un certain sens des responsabilités envers les enfants sous tutelle, comme ils le méritent.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique admet qu’il peut mieux faire, qu’il doit mieux faire , répète-t-il.

Le cycliste aimerait également rencontrer différents dirigeants politiques, mais n’a encore été reçu dans aucun bureau. J’ai même été devant le Parlement à Ottawa. J’adorerais parler aux politiciens.

Simplement pédaler

Chris n’a pas toujours eu ce niveau de confiance. Il y a deux mois, je n'aurais même pas osé venir ici pour l’entrevue , admet-il.

Sa mise en retrait est d'ailleurs toujours perceptible. Je suis juste un homme lambda. Qui utilise un vélo de montagne , dit-il modestement, en reprenant le slogan de son compte Instagram nothingfency_justpedal (Nouvelle fenêtre) ( NDLR : rien d’incroyable, simplement pédaler).

Chris Aubichon espère s'acheter un nouveau vélo rapidement. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Pour son arrivée à Vancouver, dans deux ou trois semaines selon le vent , Chris Aubichon a déjà ses plans. Je vais reprendre l’école et écrire des livres , explique-t-il. L’homme souhaite raconter son voyage dans un premier temps, et revenir sur sa vie sous tutelle ensuite.

En attendant, il compte s’acheter un autre vélo à Winnipeg pour poursuivre son aventure, et il reçoit beaucoup d’aide sur les réseaux sociaux.