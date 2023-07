Face au manque de personnel soignant, il y a eu des efforts pour attirer des infirmières provenant de pays francophones au cours des dernières années. Un cégep et un Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) ont décidé de chercher auprès d'un autre groupe : les personnes diplômées hors Québec qui ont déjà immigré dans la province, mais qui ne maîtrisent pas encore le français.

Ouvrir en mode plein écran Ling Tian, qui a fait ses études en soins infirmiers en Chine et au Royaume-Uni, se dit à l'aise avec les personnes âgées. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Arrivée de Chine en 2019, Ling Tian a travaillé auprès des aînés à Kuujjuaq. Mais afin de pratiquer comme infirmière au Québec, elle doit faire le programme de requalification, une mise à niveau de huit mois à l'intention des personnes diplômées à l'étranger. Il lui faudra ensuite réussir l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Mais pour cela, elle doit d'abord améliorer son français. Et c’est ce qu'elle a fait au cours des dernières semaines en compagnie d'autres diplômées des Philippines, de Tunisie, du Maroc, du Cameroun, d'Amérique latine et du Liban.

Publicité

Le Cégep du Vieux Montréal et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal en sont à la troisième cohorte.

On a constaté en fait qu'on avait plusieurs candidats infirmiers diplômés hors Québec, mais qui restaient sur le banc des joueurs , explique Marjolaine Bergeron, conseillère à la direction des soins infirmiers CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Pendant quatre mois, les stagiaires passent la moitié de leur journée en francisation et l’autre en milieu de soin.

2:45 Les stagiaires sont jumelés avec des préposés ou des infirmières auxiliaires. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Mme Bergeron explique que cette présence sur le terrain permet aux stagiaires d'être en interaction avec les usagers en pratiquant leur français.

On passe du vocabulaire très simple – une débarbouillette, une chaise roulante – à du vocabulaire un peu plus complexe […], mais en plus, ils développent une compréhension du milieu de soins, c'est quoi les rôles de chacun, etc.

Lier les cours de français à la pratique de la langue auprès des résidents et des patients est unique.

Ouvrir en mode plein écran Les résidents et patients s'habituent à voir la carte «Je pratique mon français» et entament souvent la conversation. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Pour le directeur de la formation continue au Cégep du Vieux Montréal, Éric April, c'est la force du programme. Tout au long de l'apprentissage du français, je peux transférer mes nouvelles connaissances, les appliquer dans un contexte de soins. Donc, c'est très concret.

Publicité

Appuyé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le Cégep du Vieux Montréal assure la partie théorique en insistant sur le vocabulaire pertinent aux soins de santé.

Nous, ce qu'on fait, c'est de leur donner le petit coup de pouce qui manque. Nous sommes avec eux 22 semaines, ce qui leur permet ensuite de s'engager dans leur mise à niveau , explique Andréanne Gendron-Landry, conseillère pédagogique au Cégep du Vieux Montréal.

Le collège offre aussi le programme d'intégration professionnelle de 615 heures créé pour les diplômés à l'étranger.

Une fois l'écart linguistique comblé, les participants pourront poursuivre le parcours en soins infirmiers au Québec.