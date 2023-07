Plusieurs centaines de personnes rendent un dernier hommage à Denise Bombardier

Une cérémonie en hommage à la chroniqueuse Denise Bombardier, décédée d'un cancer il y a 10 jours, aura lieu vendredi soir à l'église Saint-Viateur d'Outremont, à Montréal.

Plusieurs personnalités doivent assister à l'événement, dont le premier ministre du Québec, François Legault.

Le drapeau de l'hôtel du Parlement du Québec sera d'ailleurs en berne vendredi soir, a fait savoir l'Assemblée nationale par voie de communiqué, jeudi.

Parmi les autres dignitaires, on compte l'homme d'affaires Pierre Karl Péladeau, le présentateur télé Jean-Luc Mongrain et l'ex-journaliste et ex-députée libérale québécoise Christine St-Pierre, entre autres.

0:44 Quelques heures avant l'hommage organisé pour Denise Bombardier, on s'affairait à régler les derniers préparatifs.

Avant la cérémonie, Rodger Brulotte, célèbre commentateur sportif, a tenu à rappeler le souvenir d'une amie.

Le décès de Denise Bombardier me fait mal, a-t-il déclaré. Pourquoi? Pendant de nombreuses années, je discutais avec elle; on a eu de beaux échanges sur la langue francophonie et la langue anglaise. Et c'était tellement important, la langue française, autant pour elle que pour moi.

On vient de perdre une femme qui croyait en nous, et qui croyait que c'était important qu'on parle le français.

Que doit-on retenir de Denise Bombardier, selon Rodger Brulotte? De ne pas avoir peur de s'exprimer, si je crois en mes idées. C'est la chose la plus difficile, mais tellement réelle , dit-il.

Publicité

Une cérémonie publique

Entre 17 h et 19 h, les portes de l'église seront ouvertes au public, qui pourra venir se recueillir devant le cercueil de Mme Bombardier.

Son fils, Guillaume Sylvestre, prononcera quelques mots au début de la cérémonie.

S'ensuivra un concert, jusqu'à 18 h, qui cédera ensuite la place à une période de recueillement avant le départ du cortège funèbre vers Laval, aux alentours de 19 h.

Ses proches se souviendront d’elle pour sa force extraordinaire, son esprit et son grand humour, qu’elle aura eus jusqu’à la dernière heure , peut-on lire dans l’avis de décès.

De Justin Trudeau à François Legault en passant par la sénatrice et ex-journaliste Julie Miville-Dechêne, plusieurs personnalités des milieux politique, culturel et médiatique ont souligné, dans la foulée de son décès, l’éloquence et le courage de Mme Bombardier, ainsi que son habileté à provoquer le choc des idées.

Avec les informations de La Presse canadienne