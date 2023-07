La grève des actrices et acteurs d’Hollywood, bien qu’attendue, vient ébranler l’industrie du cinéma en Colombie-Britannique. Déjà fragilisée par la grève des scénaristes d’Hollywood, l'industrie s’attend à subir des répercussions économiques importantes.

Les membres du syndicat des acteurs et des actrices SAG-AFTRA aux États-Unis ont débrayé jeudi, à minuit. Cette grève fait suite à l’échec des négociations avec les studios de production et les plateformes de diffusion, suivant l’exemple des scénaristes.

Le syndicat représentant plus de 160 000 acteurs de cinéma et de télévision à Hollywood a décidé d’entrer en grève face, notamment, à l’incapacité de parvenir à un accord avec les studios sur les droits de suite pour des contenus de diffusion en continu.

La décision risque de paralyser encore plus Hollywood et par effet de ricochet l'industrie du cinéma de la Colombie-Britannique, surnommée Hollywood North .

Publicité

Un double débrayage

En Colombie-Britannique, l'industrie du cinéma emploie environ 88 000 personnes, selon Creative BC, et les productions américaines représentent la majorité de l’activité dans la province. La grève des scénaristes, lancée début mai, a déjà provoqué des annulations ou des reports de productions dans la province.

La section 891 de l' IATSE , qui représente plus de 10 000 travailleurs du cinéma en Colombie-Britannique, estime qu'environ 80 % du travail de ses membres se fait dans le cadre de productions étrangères.

Les deux grèves ont un effet profond et direct , selon l' IATSE 891 dans un communiqué envoyé par courriel à CBC/Radio-Canada jeudi. C'est sans précédent.

Ouvrir en mode plein écran Après les scénaristes, les actrices et acteurs d'Hollywood ont lancé un mouvement de grève, un premier double débrayage depuis 1960. Photo : Associated Press / Chris Pizzello

Des milliers de travailleurs du cinéma et de la télévision en Colombie-Britannique s'apprêtent donc à perdre des semaines, voire des mois de travail, car la grève des acteurs hollywoodiens interrompt les productions et en paralyse d'autres.

Creative BC assure soutenir les négociations et toutes les parties dans ce conflit. Nous suivons la situation de près et espérons qu'elle sera résolue rapidement, ce qui permettra aux entreprises de la Colombie-Britannique et de l'Amérique du Nord de reprendre leurs activités.

Les scénaristes et les travailleurs du cinéma et de la télévision basés en Colombie-Britannique ne sont en revanche pas en grève.

Ceux d'entre nous qui travaillent à Vancouver dans l'industrie cinématographique espèrent que le calme prévaudra et que nous parviendrons à une solution, parce que ce ne seront pas seulement les scénaristes, ce ne seront pas seulement les acteurs… Tout le monde à Vancouver en souffrira autant que n'importe qui , affirme le producteur de séries télévisuelles telles que The X-Files et The Flash, Joseph Patrick Finn.

Rachael Dudley, propriétaire d'une société de gestion de lieux de tournage à Vancouver, explique que l'essentiel de son activité repose sur les productions hollywoodiennes qui cherchent à filmer en Colombie-Britannique.

Ouvrir en mode plein écran La grève des scénaristes américains a débuté le 2 mai 2023. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Chris Pizzello

L'activité a considérablement ralenti après le déclenchement de la grève des scénaristes, au début du printemps, dit-elle.

Avec la grève de la SAG (Screen Actors Guild) en plus, je ne peux qu'imaginer que ça va ralentir encore plus.

Trop tôt pour savoir combien de personnes sont touchées

Selon la directrice générale de la B.C. Motion Picture Production Industry Association, Leslie Wootton, il est clair que le volume sera bien moindre cet été .

Publicité

Elle ajoute qu’il est encore trop tôt pour estimer l'impact de la double grève à Hollywood.

Mais il ne s'agit pas d'un arrêt complet de l'industrie, souligne Leslie Wootton.

Les projets à l'étape de la préproduction ou de la postproduction en Colombie-Britannique peuvent encore continuer sans que les acteurs ou les scénaristes soient en grève, et il en va de même pour les productions entièrement canadiennes, rappelle-t-elle.

Nous espérons que les choses reprendront en septembre, mais personne ne le sait vraiment pour l'instant , conclut Rachael Dudley.

En 2021, l'industrie du cinéma et de la télévision a généré environ 3,25 milliards de dollars d'activité économique et créé plus de 40 000 emplois à temps plein en Colombie-Britannique, selon Creative BC.

Avec des informations de Yasmine Ghania et de l’émission On The Coast