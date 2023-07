L'allongement lent et régulier d’une journée sur Terre, causé par l'attraction de la Lune, a été interrompu pendant plus d'un milliard d'années, montrent les travaux de scientifiques de l’Université de Toronto.

La raison? Une marée atmosphérique provoquée par le Soleil a contrebalancé l'effet de la Lune, d’il y a environ deux milliards d'années jusqu'à il y a 600 millions d'années. Le phénomène a ainsi stabilisé la vitesse de rotation de la Terre pour qu’une journée ne dure que 19,5 heures.

Sans cette pause d'un milliard d'années dans le ralentissement de la rotation de notre planète, notre journée actuelle de 24 heures s'étendrait sur plus de 60 heures , expliquent l’astrophysicien Norman Murray et ses collègues dans leurs travaux publiés par la revue Science Advances (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Journée terrestre

Un jour terrestre durait moins de 10 heures lorsque la Lune s'est formée, il y a environ 4,5 milliards d'années. Mais depuis l’arrivée d’un satellite naturel dans le ciel terrestre, l'attraction lunaire sur la planète ralentit sa rotation, ce qui se traduit par des jours de plus en plus longs.

Encore aujourd’hui, la journée continue de s'allonger à un rythme d'environ 1,7 milliseconde par siècle.

La Lune ralentit la rotation de la planète en tirant les océans de la Terre, créant des renflements de marée sur les côtés opposés du globe, un phénomène qui prend la forme de marées hautes et basses.

L'attraction gravitationnelle de la Lune sur ces renflements et la friction entre les marées et le fond de l'océan agissent comme un frein sur la vitesse de rotation de la planète. Or, la lumière du Soleil produit également ce type de renflements, mais au lieu de ralentir la rotation de la Terre, ça l'accélère , affirme le professeur Murray.

Pendant la majeure partie de l'évolution de la Terre, cette résonance atmosphérique a été désynchronisée par rapport à la vitesse de rotation de la planète. Aujourd'hui, chacune des deux marées hautes atmosphériques met 22,8 heures pour faire le tour du globe. Étant donné que cette résonance et la période de rotation de 24 heures de la Terre sont désynchronisées, la marée atmosphérique est relativement faible.

Sous l’influence du Soleil

Dans ses travaux, l’équipe ontarienne a combiné des données géologiques et des modèles de circulation atmosphérique globale pour prédire la température de l'atmosphère au cours de la période d'un milliard d'années durant laquelle l'atmosphère était plus chaude et résonnait avec une période d'environ 10 heures. De plus, au début de cette époque, la rotation de la Terre – ralentie par la Lune – atteignait 20 heures.

Lorsque la résonance atmosphérique et la durée du jour sont devenues des facteurs égaux (10 et 20), la marée atmosphérique s'est renforcée, les renflements ont augmenté et l'effet de marée du Soleil est devenu suffisamment important pour contrer la marée lunaire.

L’impasse des marées entre le Soleil et la Lune résulte du lien accidentel, mais extrêmement important, entre la température de l’atmosphère et le taux de rotation de la Terre , écrivent les chercheurs.

Pendant une grande partie de l’évolution géologique de la Terre, les marées lunaires ont été dix fois plus importantes que les marées solaires, d'où le ralentissement de la vitesse de rotation de la Terre et l'allongement de la durée des jours , notent-ils.

Toutefois, il y a environ deux milliards d'années, les renflements atmosphériques étaient plus importants parce que l'atmosphère était plus chaude et parce que sa résonance naturelle – la fréquence à laquelle les ondes s'y déplacent – correspondait à la longueur du jour.

Changements climatiques

Les modèles utilisés dans les présents travaux sont les mêmes que ceux employés par les climatologues pour étudier le réchauffement de la planète. Selon M. Murray, le fait qu'ils aient si bien fonctionné dans le cadre de ses recherches est une leçon qui tombe à point nommé .

Selon lui, malgré son éloignement dans l'histoire géologique, le résultat ajoute une perspective supplémentaire à la crise climatique actuelle puisque la résonance atmosphérique change avec la température. Ainsi, le réchauffement de l'atmosphère pourrait avoir des conséquences sur le déséquilibre des marées.