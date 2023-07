Le maire d'Edmonton, Amarjeet Sohi, a demandé au ministre fédéral de la Justice, David Lametti, d’agir immédiatement pour réformer le système de mise en liberté sous caution.

La lettre (Nouvelle fenêtre) (en anglais) souligne l’urgence de la situation après la mort d'un père de sept enfants qui a été poignardé à la poitrine lors d'une attaque aléatoire.

Rukinisha Nkundabatware, 52 ans, a perdu la vie dimanche en fin de journée à la station de train léger Belvedere, dans le nord de la ville. La police a arrêté un homme de 27 ans qui a été accusé de meurtre au second degré.

Dans sa lettre, M. Sohi indique au ministre que le suspect avait déjà été accusé à trois reprises pour non-respect des conditions de sa mise en liberté sous caution.

J'ai du mal à comprendre pourquoi une personne susceptible de représenter un risque pour autrui a été relâchée dans notre ville sans qu'aucun plan n'ait été mis en place pour s'assurer qu'elle ne récidive pas.

M. Sohi a déclaré que la mort de M. Nkundabatware n'aurait jamais dû se produire. Je suis anéanti à l'idée qu'une autre famille d'Edmonton doive subir cette perte inimaginable et que sept enfants doivent grandir sans père , ajoute-t-il.

Il évoque d'autres homicides récents, notamment le meurtre, en mai, d'une mère et de son enfant devant l'école primaire de Mill Woods. Il y a également eu celui de deux hommes qui travaillaient dans des commerces du quartier chinois, en 2022.

Dans les deux cas, les accusés avaient un lourd passé criminel et étaient connus des autorités.

Edmonton, au cœur d’une crise selon le maire

La région d'Edmonton détient une forte concentration d'établissements pénitentiaires et de centres de détention provisoire. Elle a aussi l'un des plus grands nombres de libérations conditionnelles par habitant parmi les grandes villes du Canada, selon le maire d’Edmonton.

Toute modification de la réforme de la mise en liberté sous caution doit s'accompagner d'un soutien intégré aux personnes dont la mise en liberté provisoire ou correctionnelle est appropriée, afin de s'assurer qu'elles sont en mesure de réintégrer la société et d'y contribuer , a-t-il écrit.

Selon le maire, Edmonton est confrontée à une crise d'empoisonnement aux drogues illicites et à une augmentation des désordres sociaux. Tout ceci, dit-il, remonte à un manque de logements supervisés adéquats et d'une aide en matière de santé, notamment de services de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

En accord avec Dale McFee, le chef de la police d'Edmonton, Amarjeet Sohi a déclaré que des mesures immédiates doivent être prises pour réformer la mise en liberté sous caution et réduire la récidive pour que la ville soit plus sécuritaire.

Cette crise nécessite des changements politiques et systémiques pour réparer un système défectueux.

Amarjeet Sohi a indiqué qu'il rencontrerait vendredi Mike Ellis, ministre albertain de la Sécurité publique, pour discuter de la manière dont la ville et la province peuvent collaborer pour réduire la criminalité et améliorer la sécurité publique.