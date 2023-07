Le cabaret F*ck ta grossophobie au Zoofest : comment rire de la grossophobie?

Le cabaret F*ck ta grossophobie, présenté vendredi et dimanche à l’occasion du Zoofest à Montréal, met en scène des humoristes et des néophytes de la scène qui présenteront des numéros sur le thème de la grossophobie. « Je pense que l’humour est un outil vraiment puissant pour déconstruire les complexes », affirme l'autrice et humoriste Marie-Hélène Racine-Lacroix, animatrice du cabaret.

La majorité des personnes qui défileront sur scène sont des personnes grosses, terme privilégié par Marie-Hélène Racine-Lacroix pour se décrire. Moi, j’utilise le mot "grosse", parce que c’est le mot qui me décrit, comme je pourrais dire que je suis petite ou grande , explique-t-elle au micro de Katerine Verebely, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18.

Même son de cloche chez la photographe Julie Artacho, l’une des personnes non humoristes qui se mouilleront à présenter un numéro ce weekend : Pour moi c’est vraiment personne grosse, parce que "personne en surpoids" et "obèse", c’est médical.

Ouvrir en mode plein écran La photographe Julie Artacho Photo : Pamplemousse média

Présenté pour la première fois l’an dernier au festival d’humour indépendant Minifest dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, le spectacle F*ck ta grossophobie sera suivi cette fois-ci d’un numéro de burlesque présenté par l’artiste queer Rosie Bourgeoisie.

L’autrice et chroniqueuse Catherine Éthier fera également partie du spectacle à titre de mince de service . On a notre amie mince officielle, Catherine Éthier, qui est là. On avait envie d’avoir le point de vue d’une personne mince, souligne Marie-Hélène Racine-Lacroix.

Pour écouter la chronique complète de Katerine Verebely sur le caberet F*uck ta grossophobie, rendez-vous sur la page de l'émission Le 15-18.

Grossophobie médicale et bancs d’avion

Dans leur numéro, les personnes invitées traitent entre autres des difficultés qu’elles doivent affronter au quotidien, comme celui de l’humoriste Josiane Aubuchon sur la grossophobie médicale, qui désigne l’ensemble des discriminations du personnel médical envers les personnes grosses.

Julie Artacho, de son côté, parlera du problème de l’accessibilité dans les avions. Je voyage beaucoup pour le travail. Je vais donc parler de ma terreur de prendre l’avion, parce que j’ai peur de prendre de l’espace et que tout le monde me déteste à côté , explique la photographe.

Je sais qu’il y a des gens pour qui c’est super gênant de demander une ceinture d’extension [pour pouvoir s’attacher]. Le problème, ce n’est pas moi en particulier, ce sont les compagnies d’avion qui font tout de plus en plus petit.

Ouvrir en mode plein écran L'humoriste Josiane Aubuchon Photo : Autre banque d’images / Kevin Millet

Rire avec les personnes grosses, plutôt que de s’en moquer

Les deux femmes témoignent du pouvoir libérateur de l’humour pour parler d’un sujet aussi sérieux que la grossophobie, qui les affecte au quotidien. Le cabaret se présente comme un safe space, une zone neutre où les personnes grosses peuvent se rassembler dans le rire et partager les mêmes références.

Publicité

L’ambiance est tellement différente [dans ce genre de soirée], affirme Marie-Hélène Racine-Lacroix, animatrice du cabaret. Je n’ai pas besoin d’expliquer à cette salle-là que je me trouve belle. Je fais juste le dire et ils y croient. Alors que dans des salles traditionnelles, parfois, il faut que j’en mette un peu plus.

Même si le sujet de la grossophobie résonne peut-être plus chez les personnes qui en souffrent, l’animatrice tient à rappeler que le spectacle est ouvert à tout le monde.

Oui il y a un message et un public cible, mais c’est vraiment pour tout le monde, parce que tout le monde souffre de la grossophobie. Même les personnes minces ont ce message ancré en elles, qui leur est nuisible lorsqu’elles deviennent obsédées par le gras dans leur corps , affirme-t-elle.

De toute façon, même si on voulait empêcher le monde mince de venir, ils sont tellement filiformes qu’ils pourraient se faufiler de toute façon.

Le cabaret F*ck ta grossophobie est présenté le 14 juillet à 22 h 15 et le 16 juillet à 17 h 30 au Théâtre Sainte-Catherine. Les billets sont disponibles sur le site du Zoofest (Nouvelle fenêtre).

Avec les informations de Katerine Verebely, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18 sur les ondes d’ICI Première.