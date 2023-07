Nergica appelle le Canada à se positionner dans l’éolien extracôtier

Le centre de recherche indépendant Nergica, situé à Gaspé, interpelle le gouvernement fédéral pour qu’il mette rapidement à jour son cadre réglementaire afin de faciliter le développement de projets éoliens extracôtiers.

Le mémoire de Nergica serait le premier au Canada sur la question de l’éolien extracôtier, ou offshore. On voulait amener l’information aux décideurs et mettre en lumière cette option qui est réelle, qui se déploie à l’échelle internationale et qui devrait faire partie de la réflexion pour le mix énergétique à venir , affirme le directeur général de Nergica, Frédéric Côté.

Je ne dirais pas que le Canada est en retard, mais avec le boom qu’il y a eu aux États-Unis dans les 18, 24 derniers mois, c’est le moment de s’y intéresser , estime M. Côté.

Ouvrir en mode plein écran Frédéric Côté est directeur général de Nergica. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Depuis deux ans, les États-Unis développent des parcs éoliens offshore au large des États de New York, du New Jersey et dans le golfe du Maine.

C’est une énergie à développer pour le marché de l’exportation, mais aussi pour nous. Avec la crise climatique et la décarbonation, on a besoin de ces énergies propres , estime la responsable des communications pour Marine Renewables Canada, Lisen Basset.

La Nouvelle-Écosse a dévoilé un plan de développement éolien extracôtier pour 5000 mégawatts dans les prochaines années. Du côté du Québec, il n’y a pas encore de projets dans les cartons.

Le Canada devrait se lancer dans l'éolien extracôtier, selon un rapport de Nergica.

Pour atteindre nos objectifs canadiens de carboneutralité dans l’horizon 2050, il va falloir augmenter de façon significative notre production d’électricité renouvelable, en dépit des efforts d’efficacité et de sobriété énergétique , déclare Frédéric Côté.

Il ajoute que l’éolien extracôtier prend de plus en plus de place dans les discussions. À Gaspé, LM Wind Power a complètement reconverti son usine pour fabriquer des pales d’éoliennes extracôtières. Marmen a ouvert une coentreprise au New Jersey pour y produire des tours pour la mer , souligne-t-il, ajoutant qu'il s'agit d'un marché en émergence et que le Québec a déjà une expertise.

Accélérer le processus

Le directeur de Nergica affirme qu’il n’y a pas encore de projet pour le golfe du Saint-Laurent. Il souligne cependant que des consultations sur l’encadrement et le développement des énergies renouvelables au Québec sont en cours et devraient mener à un projet de loi à l’automne.

Dans le cadre de ces consultations, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine veut déposer un mémoire dans lequel elle demande à être consultée et incluse dans d’éventuelles planifications du développement d’énergie renouvelable dans le golfe du Saint-Laurent, tel l’éolien extracôtier.

Au fédéral, on veut modifier le mandat des offices extracôtiers de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse, qui ont actuellement des mandats pour des forages pétroliers. Ottawa veut intégrer dans leur mandat les projets d’éoliennes en mer , explique Frédéric Côté.

Il faut accélérer le processus parce que ces projets doivent se développer en concertation avec les autres utilisateurs de la mer : les pêcheurs maritimes et les communautés autochtones, notamment souligne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran L'Europe exploite des parcs éoliens extracôtiers depuis 1990. (Photo d'archives) Photo : Antipode, ARTE France, GAD

Lisen Basset mentionne qu’une évaluation environnementale à grande échelle a lieu à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse pour identifier les lieux potentiels pour des parcs éoliens extracôtiers et leurs caractéristiques particulières. Cela permettra d’appliquer des mesures d’atténuation ciblées pour ces milieux-là, autant au niveau des utilisateurs que de l’écosystème marin, si on entreprend la construction de parcs éoliens extracôtiers.

Le Canada n’exploite aucun parc éolien extracôtier, malgré des gisements éoliens importants dans les Grands Lacs et le long des façades atlantique et pacifique.

C’est en Nouvelle-Écosse et dans les Maritimes qu’on retrouve l’un des meilleurs potentiels éoliens au monde. Pourtant, ce potentiel n’est pas encore exploité, alors que l’Europe a des parcs éoliens extracôtiers depuis les années 1990.

Les vents sont forts, mais la demande énergétique est faible dans les Maritimes , souligne Lisen Basset. Mais on a accès à l'expérience et aux meilleures pratiques pour minimiser les impacts , ajoute-t-elle.

Une autre raison qui explique que le Canada n’a pas encore de parcs éoliens extracôtiers, c’est son coût. Le coût d’un parc éolien extracôtier est supérieur à un parc éolien terrestre, explique Lisen Basset, mais l’éolien extracôtier produit plus d’énergie parce que ses éoliennes sont plus hautes et ses turbines plus grosses.