Des propriétaires fonciers à la rescousse de la biodiversité

Afin d’améliorer la connectivité écologique dans la région, l’organisme Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent mobilise des propriétaires fonciers qui s'engagent à protéger la biodiversité.

Depuis 2021, Ariane Breault tente de rallier des propriétaires fonciers à la mission de l’organisme Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent. La chargée de projet pour l'organisation se souvient de l’une de ses premières rencontres avec un propriétaire foncier du Bas-Saint-Laurent. Dès sa deuxième visite, la biologiste avait vu l’homme en action.

Il était en train de réfléchir à comment aller chercher son bois de chauffage tout en favorisant la biodiversité , dit-elle avec satisfaction au bout du fil. Il reproduisait le phénomène de trouées naturelles qui se passent en forêt lorsqu’il y a un chablis [arbre déraciné] ou lorsque des arbres tombent. Il avait pris des branches creuses et les avait placées dans les arbres pour favoriser les habitats pour les polatouches, par exemple.

Ouvrir en mode plein écran Les propriétaires fonciers sont invités à conserver les arbres morts et les chicots dans leurs boisés, puisqu'il s'agit d'habitats pour la faune. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

On est avec les propriétaires pendant une heure pour leur expliquer où se situe leur propriété par rapport au territoire. On leur parle de connectivité, d’aménagement forestier durable, de l’importance de garder des chicots, de garder les milieux naturels intacts , explique-t-elle.

On est là pour les encadrer, pour mieux faire la prochaine fois.

L’organisme dédié à la conservation des milieux naturels sur les terres privées tente de créer des ententes avec les personnes possédant des terrains adjacents à l’autoroute 85 afin de créer des zones tampons et de réduire la mortalité sur l’axe routier.

Horizon-Nature fournit une liste de recommandations afin d’améliorer la gestion des ressources sur ces terres, comme celle de garder en place les chicots pour la faune. Les propriétaires sont invités à respecter ces recommandations et à signer une intention d’engagement, qui n’est pas contraignante légalement.

Ouvrir en mode plein écran De multiples acteurs sont à pied d'œuvre dans l'installation de passages fauniques près de l'autoroute 85. Photo : Gracieuseté d'Ariane Breault

L’accueil est super bon. On parle de ce qu’ils ont fait depuis qu’ils sont propriétaires, souvent on se quitte avec une signature d’intention , souligne Mme Breault. Elle ajoute qu'elle reste en contact avec les propriétaires qui s’engagent dans la démarche et poursuit ces rencontres cet été. Depuis 2021, on a une quarantaine de propriétaires qui ont signé. On est à 4400 hectares de forêts sous signature.

Ouvrir en mode plein écran Les corridors écologiques (en vert sur la carte) permettent aux espèces animales de circuler plus librement entre des noyaux de conservation (en orange), des aires où les écosystèmes sont peu perturbés. Photo : Gracieuseté d'Ariane Breault

Les efforts des propriétaires visent à améliorer la qualité des corridors écologiques, des endroits qui ont été évalués comme propices pour le déplacement de la faune.

Pour des écosystèmes connectés

Vus du ciel, les forêts, les rivières et les lacs abondent dans la Réserve faunique Duchénier, le parc national du Lac-Témiscouata ou à Pohénégamook. Il s’agit de zones refuges pour de nombreuses espèces sur le territoire couvert par les MRC de Rimouski, de Témiscouata, de Rivière-du-Loup et des Basques.

Pour se déplacer, les espèces fauniques ont toutefois besoin de connectivité écologique, c’est-à-dire d’un degré de connexion entre différents milieux naturels dans le paysage.

Il y a plusieurs bénéfices à la connectivité écologique , explique Ariane Breault. Le brassage génétique vient augmenter les chances de résilience s’il y a des éléments perturbateurs, ça vient solidifier la probabilité de survie des espèces.

Avec les changements climatiques, de nombreuses espèces migrent, poursuit la chargée de projet. Les corridors écologiques leur permettent de trouver de nouvelles zones refuges, habituellement plus au nord de leur aire de répartition historique.

Ouvrir en mode plein écran La grenouille verte est l'une des espèces d'amphibiens pouvant subir de la mortalité en raison de la fragmentation de leur habitat. Photo : Gracieuseté de Marc J. Mazerolle

Des cerfs aux grenouilles, plusieurs espèces se déplacent sur le territoire au fil des saisons.

Dans les étangs, après la métamorphose, elles [les grenouilles] vont se disperser dans le paysage ailleurs en milieux forestiers ou dans les milieux environnants. Ça peut se déplacer à un kilomètre de l’étang , illustre Marc J. Mazerolle, professeur agrégé au Département des sciences du bois et de la forêt à l’Université Laval.

Une trentaine de passages fauniques sont actuellement aménagés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, en collaboration avec Horizon-Nature, sous l’axe routier qui relie Notre-Dame-du-Portage au Nouveau-Brunswick. Des clôtures ont été installées le long de l’axe routier afin d’inciter la faune à emprunter les passages aménagés sous la chaussée.

Ouvrir en mode plein écran Certains passages fauniques sont créés sous l'autoroute 85 pour la grande faune comme l'orignal ou le cerf. Photo : Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent

Les routes découpent le paysage naturel et font d’innombrables victimes parmi les amphibiens, les reptiles et les petits mammifères. S’ils traversent une route, c’est un peu comme s'ils tentaient leur chance à la loterie à chaque fois, selon Marc J. Mazerolle.

Sur un tronçon de 20 kilomètres d’une route secondaire au Nouveau-Brunswick, le chercheur a déjà répertorié 200 à 300 carcasses de petits animaux par nuit. Selon, le bilan pourrait être similaire, voire pire, au Bas-Saint-Laurent.