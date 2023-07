La délégation innue de la Côte-Nord en route vers les Jeux autochtones d’Amérique du Nord

Une quarantaine d’athlètes innus de la Côte-Nord prendront la route samedi matin pour participer au 10e Jeux autochtones de l’Amérique du Nord (JAAN) du 15 au 23 juillet prochain à Halifax. Les jeunes innus viennent de différentes communautés, de Pessamit à Nutashkuan, en passant par Matimekush-Lac John jusqu’à Pakua Shipu.

Âgés de 13 à 19 ans, ils compétitionneront sous la bannière de la délégation Porte de l’Est et du Nord (PEN), qui représente les Premières Nations et les Inuit du Québec lors de différentes compétitions sportives d’envergure nationale.

Il s’agit d’un retour pour l’événement, dont les dernières compétitions se sont déroulées il y a six ans. Les Jeux de 2020 avaient été annulés en raison de la pandémie de COVID-19.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fébrilité que les athlètes de la région entrevoient leur participation aux JAAN .

C’est le cas du joueur de volleyball originaire de Uashat, Ismaël Fontaine, qui espère se créer de beaux souvenirs tout au long de son parcours au JAAN .

Ismaël Fontaine participera aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord en volleyball dans la catégorie U19. Photo : Radio-Canada / Simon Lavictoire

Je veux avoir du plaisir avec mon entourage et donner le meilleur de moi-même.

Je pense que ça va être un beau voyage, de ce que j’ai entendu, c’est une belle ville Halifax , ajoute-t-il.

Deux autres athlètes, qui participeront aux épreuves d’athlétisme de ce grand tournoi, partagent également cet état d’esprit.

Je ne me sens pas stressé, je me sens bien et j’ai vraiment hâte. Je suis parmi les plus jeunes, je veux m’amuser et participer, mais je ne veux pas terminer dernier , lance Marley St-Onge, âgé de 13 ans.

Son coéquipier, Michaël Mckenzie, espère, en plus de donner une performance au meilleur de ses capacités, livrer de bons résultats.

Michaël Mckenzie aimerait améliorer ses performances lors des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord. Photo : Radio-Canada / Catherine Gosselin

Je me suis beaucoup entraîné. J’ai fait plusieurs compétitions et ça s’est bien passé. Je voudrais améliorer mon temps et faire une bonne performance , explique ce dernier.

Tout au long des épreuves, les jeunes seront accompagnés par plusieurs entraîneurs. Les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord représentent également un accomplissement pour ceux qui accompagnent ces jeunes tout au long de leur parcours.

C'est vraiment une belle expérience, c'est un événement d’une grande envergure. Il y a au-dessus de 3000 athlètes qui vont être sur place, il va avoir un bon calibre puisqu’il y aura des équipes de l’ensemble du continent nord-américain , soutient l'entraîneuse en chef de l’équipe de volleyball féminin U16, Jenny-Lee Vachon, qui a également participé au JAAN à titre d’athlète.

Jenny-Lee Vachon est à sa deuxième participation à tire d'entraîneuse de l'équipe de volleyball U16 féminin. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

L’important territoire couvert par la délégation PEN pose toutefois certaines difficultés en ce qui a trait à la logistique des entraînements préalable au JAAN . Toutefois, Jenny-Lee Vachon reste positive quant au déroulement des matchs que disputera son équipe.

Je veux que les jeunes aient une belle expérience, qu’ils ramènent de beaux souvenirs et qu’ils prennent le temps de découvrir les autres cultures , affirme-t-elle.

De son côté, l’entraîneur d’athlétisme, Simon Bellerive, affirme être très excité à l’idée de se rendre à Halifax pour accompagner les jeunes tout au long de la compétition.

L'entraîneur d'athlétisme, Simon Bellerive Photo : Radio-Canada / Catherine Gosselin

Je suis certain qu’on va avoir de bons résultats, les jeunes ont fait les efforts nécessaires. On m’a beaucoup parlé de l’événement et j’ai aussi hâte qu’eux de vivre cette expérience , précise-t-il.

Pour offrir un séjour mémorable aux participants, les JAAN ont aussi une dimension culturelle, qui s’intègre, entre autres, lors des cérémonies d’ouverture et de clôture.

Les valeurs, les coutumes et les traditions des Mi’kmaq seront dans tous les lieux où se dérouleront les épreuves et les cérémonies.

D’après moi, on va avoir une cérémonie d’ouverture avec de nombreuses danses, des chansons différentes et surtout des langues différentes. Chaque communauté a ses expressions et sa grammaire, donc ça va être vraiment intéressant , estime Ismaël Fontaine.

Présentés pour la première fois en 1990, les Jeux autochtones d'Amérique du Nord ont lieu tous les trois ans au Canada ou aux États-Unis. Photo : CBC / (Kerry Campbell/CBC)

Ce grand rassemblement sportif et culturel réunira plus de 756 nations à Halifax et sur le territoire de la Première Nation de Millbrook, en Nouvelle-Écosse.

Les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord rassemblent une quinzaine d’épreuves sportives, telles que le tir à l’arc, l’athlétisme, le canot, le soccer, la balle molle, la natation, le volleyball et la lutte.