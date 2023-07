Un tueur en série présumé arrêté à New York

Un homme arrêté dans le cadre d'une série de meurtres non élucidés à Long Island, connus sous le nom des meurtres de Gilgo Beach, a été identifié comme étant un architecte qui vivait depuis des décennies de l'autre côté de la baie où les restes de 11 personnes ont été retrouvés.

Un responsable des forces de l'ordre a révélé à l'Associated Press que Rex Heuermann, 59 ans, avait été placé en garde à vue à Massapequa jeudi en fin de journée, près de l'endroit où les enquêteurs ont été vus vendredi en train de fouiller son domicile.

Massapequa se trouve sur la rive sud de Long Island.

M. Heuermann devait comparaître vendredi devant le tribunal d'État de Riverhead.

C'est un jour que nous attendions depuis longtemps et qui, espérons-le, apportera la paix à cette communauté et aux familles, une paix qui se fait attendre.

La nouvelle de l'arrestation a été un choc pour certains membres de la famille, qui attendaient depuis tant d'années un dénouement de l'affaire. Dans un texto, la sœur d'une des victimes a déclaré que sa famille n'était pas prête à s'exprimer publiquement parce qu'elle n'avait vraiment pas eu le temps d'assimiler la nouvelle aujourd'hui .

Publicité

M. Heuermann vit à Massapequa Park, une localité située juste au nord de South Oyster Bay et de l'étendue de sable connue sous le nom de Gilgo Beach où des restes de squelettes ont été retrouvés le long d'une route isolée au bord de l'océan en 2010 et 2011.

Ces décès ont longtemps laissé les enquêteurs perplexes. La plupart des victimes étaient de jeunes femmes qui travaillaient dans l'industrie du sexe.

L'affaire retient l'attention du public depuis plus de dix ans. Le mystère a fait la une des journaux nationaux pendant de nombreuses années et les meurtres non résolus ont fait l'objet du film Netflix Lost Girls en 2020.

Une petite maison rouge

Déterminer qui a tué les victimes et pourquoi a occupé un grand nombre d'inspecteurs chevronnés au fil des ans. L'année dernière, un groupe de travail interagences a été formé avec des enquêteurs du FBI, ainsi que des services de police locaux et de l'État, dans le but de résoudre l'affaire.

Les forces de l'ordre ont convergé vers la petite maison rouge qui avait été perquisitionnée tôt vendredi dans cette banlieue située à environ 65 kilomètres à l'est du centre de Manhattan.

Des dizaines de résidents se sont mêlés à la police et aux médias, observant une demi-douzaine d'enquêteurs en combinaison de protection qui se concertaient devant le porche en mauvais état, dont le toit était soutenu par des madriers.

Ouvrir en mode plein écran Des agents du laboratoire d'analyse criminelle à la maison où un suspect a été placé en garde à vue à Long Island, à New York, dans le cadre d'une série de meurtres non élucidés. Photo : AP / Eduardo Munoz Alvarez

La maison appartenait à une famille qui se tenait à l'écart depuis longtemps, selon les voisins. Ceux-ci ont fait remarquer que la propriété délabrée ne semblait pas à sa place parmi les rangées de maisons unifamiliales et les pelouses bien entretenues de la petite communauté.

Il y avait des arbustes envahissants, il y avait toujours du bois devant la maison , a déclaré Gabriella Libardi, une enseignante de 24 ans. C'était vraiment effrayant. Je n'y enverrais pas mon enfant.

Barry Auslander, un autre voisin, a dit que l'homme qui vivait dans la maison se rendait en train à New York tous les matins, vêtu d'un costume et d'une cravate et portant une mallette.

C'était bizarre. Il avait l'air d'un homme d'affaires, mais sa maison est un dépotoir.

La disparition de Shannan Gilbert en 2010 a déclenché la traque qui a mis au jour un mystère plus vaste. Cette travailleuse du sexe de 24 ans s'est volatilisée après avoir quitté à pied la maison d'un client dans la communauté d'Oak Beach, sur le front de mer.

Publicité

À quelques pas les uns des autres

Des mois plus tard, un policier et son chien de recherche de restes humains cherchaient le corps de la jeune femme dans les fourrés qui bordent Ocean Parkway lorsqu'ils sont tombés sur les restes d'une autre femme. Quelques jours plus tard, trois autres corps ont été retrouvés, tous à quelques pas les uns des autres.

Au printemps 2011, le nombre de restes humains s'élevait à dix, ceux de huit femmes, d'un homme et d'un enfant en bas âge. Certains ont ensuite été reliés à des parties de corps démembrés trouvées ailleurs sur Long Island, ce qui a donné lieu à une scène de crime déroutante qui s'étendait d'un parc près des limites de la ville de New York à une station balnéaire sur Fire Island et jusqu'à l'extrême est de Long Island.

Le corps de Mme Gilbert a été retrouvé en décembre 2011, à environ cinq kilomètres à l'est de l'endroit où les dix ensembles de restes humains ont été découverts.

Les enquêteurs ont assuré à plusieurs reprises au fil des ans qu'il était peu probable qu'une seule personne ait tué toutes les victimes retrouvées près de Gilgo Beach.