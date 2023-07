Un regroupement pour la protection des femmes victimes de violence à Nipissing encouragera les élus municipaux de la région à déclarer que la violence conjugale est une épidémie.

Les élus municipaux seront sensibilisés à cette cause lors d'une tournée estivale des conseils municipaux du Comité de coordination des services communautaires d’aide aux femmes victimes de violence du Nipissing (COFVVN) et du Services aux victimes du district de Nipissing.

Selon Karen Campbell, directrice principale des initiatives communautaires et des politiques pour la Fondation canadienne des femmes, la déclaration d’une épidémie permet de mieux allouer les ressources pour venir en aide aux victimes et pour prévenir la violence.

La violence entre partenaires intimes est répandue non seulement à l'échelle nationale mais aussi dans notre communauté. Donc c'est ça, vraiment, [le message] qu'on essaie de transmettre.

Déjà, plus de 35 municipalités ontariennes ont déclaré que la violence entre partenaires intimes est une épidémie, y compris la municipalité de Mattawa, dans le district de Nipissing, tandis que la province a refusé de le faire, et ce, malgré la recommandation d'un jury lors de l'enquête du coroner sur la mort de trois femmes dans le comté de Renfrew.

Publicité

Cette recommandation se trouve aussi dans le rapport déposé en 2023 à la suite de l'enquête sur la tuerie de Portapique, en Nouvelle-Écosse, en 2020.

La Ville de Toronto pourrait suivre cet exemple cette semaine puisque cette question figure à l'ordre du jour de la réunion du 19 juillet.

Certaines municipalités du district de Nipissing se questionnent sur l’utilisation du mot épidémie , selon Maxime Bazinet, conseillère en santé mentale et en assiduité pour le Conseil scolaire public du Nord-Est. Mme Bazinet est membre du COFVVN depuis neuf ans.

Elle explique que le comité propose aux villes qui se questionnent sur l'usage du mot épidémie d'utiliser une expression différente, par exemple crise évitable . Elle rappelle toutefois que le mot épidémie peut aussi désigner un phénomène pernicieux, nuisible, qui atteint un grand nombre d'individus .

Statistiques inquiétantes

Plus du tiers des Canadiennes âgées de 15 ans et plus seront victimes d’une forme de violence entre partenaires intimes au cours de leur vie, explique Maxime Bazinet.

Publicité

Les cas sont aussi nombreux dans la région. Les Services aux victimes du district de Nipissing ont reçu 475 appels à ce sujet en 2022, selon le COFVVN .

De son côté, le Service de police de North Bay a répondu à 1200 appels liés à de la violence conjugale.

Quelque 900 survivantes de cette violence ont reçu du soutien de la part des différents centres d'aide du district.

À l'échelle municipale, la violence entre partenaires intimes cause une augmentation de plusieurs problèmes sociaux , affirme Maxime Bazinet.

Ouvrir en mode plein écran Maxime Bazinet, conseillère en santé mentale et en assiduité au Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario. Photo : Avec la gracieuseté de Maxime Bazinet

Elle cite les exemples de l'itinérance, de la pression supplémentaire sur le système de santé et de services sociaux ainsi que des nombreux appels auxquels la police doit répondre.

De plus, ces régions, souligne Karen Campbell, ont peu de services pour les femmes victimes de violence.

Dans certaines régions, il se peut qu’il n’y ait même pas de refuge ou de centre pour les victimes d’agression sexuelle , note-t-elle. Les femmes, dit-elle, font face à des obstacles supplémentaires pour obtenir de l'aide et peuvent parfois difficilement chercher conseil auprès d'autres membres de la communauté.

Surtout dans les petites communautés, où tout le monde se connaît. Ça peut être très difficile de se confier de façon sécuritaire.

Mme Bazinet tient à rappeler l’importance de ne pas blâmer les victimes mais plutôt de se questionner sur les causes de la violence. Comment pouvons-nous mettre fin au cycle de la maltraitance et de cette violence? dit-elle.

Maxime Bazinet ajoute que de nombreux enfants subissent les contrecoups de la violence conjugale.

En 2022 13,1 % du nombre total d'appels reçus par la Société d'aide à l'enfance de Nipissing et de Parry Sound étaient liés directement à l'exposition d'un enfant à de la violence familiale , précise-t-elle.

Un message qui fait son chemin

Sur les 35 municipalités qui ont déjà déclaré une épidémie, beaucoup ont intégré la violence entre partenaires intimes dans leur plan de sécurité et de bien-être communautaire, selon Maxime Bazinet.

Certaines municipalités du Nipissing, dont East Ferris, en ont récemment appris davantage à ce sujet grâce au comité.

Je pense que dans l'ensemble, ce qu'ils veulent faire [au comité], c'est qu'ils veulent s'assurer qu'on soit conscients , a déclaré Pauline Rochefort, maire de ce canton.

Ils veulent renforcer les efforts de prévention, protéger et soutenir les victimes, puis évidemment mettre fin au cycle de violence.

Mme Rochefort croit que sa communauté, qui compte 5000 habitants, est généralement sécuritaire. Elle admet toutefois qu'East Ferris n'est certainement pas à l'abri en ce qui concerne la hausse de la violence entre partenaires intimes.

Ouvrir en mode plein écran Pauline Rochefort est maire de la municipalité d'East Ferris. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Mme Rochefort souligne que, selon les données de la Police provinciale de l'Ontario, il y a eu 14 appels pour signaler de la violence domestique en 2016 à East Ferris. En [2022], pendant la pandémie, ça a monté à 43 appels. Alors, dans le contexte de cinq ans, ça, c'est comme 220 % d'augmentation , dit-elle.

Pauline Rochefort dit avoir été surprise d'apprendre que les femmes qui demandent de l'aide au Centre d'aide pour survivants d'agressions sexuelles Amelia Rising, à North Bay, doivent attendre cinq mois avant d'être reçues.

Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est inacceptable. Si tu es confronté à un problème de ce genre-là, c'est un problème immédiat qui exige une attention immédiate.

Mme Rochefort affirme que le dossier sera à l'ordre du jour d'une prochaine réunion et souhaite une déclaration du conseil pour souligne l'importance de cette crise.