La construction de la nouvelle usine de filtration de Drummondville avance bien

Le plus imposant chantier jamais mis en branle à Drummondville se poursuit selon l'échéancier prévu, assure la municipalité. Les responsables de la Ville ont brossé le bilan de mi-parcours de la construction de la nouvelle usine de filtration d'eau vendredi matin.

La mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste, indique que le nouveau budget de 108 millions $ est aussi jusqu'ici respecté.

On suit les avancées de façon très serrée, mais pour l’instant, on rentre dans le budget. Surtout, ce qui me rend le plus fière, c’est que les solutions proposées dans ce cadre budgétaire là viennent de nos équipes. On est plus sûrs pour l’avenir, parce que notre ingénierie locale, les gens qui travaillent à l’usine de traitement des eaux connaissent bien notre prise d’eau.

L'ingénieur responsable du dossier, Jean-François Daigle, a tracé un portrait global des étapes réalisées jusqu'à maintenant.

Après les importantes étapes d’excavation, de bétonnage, de mise en forme de la structure et de la construction des conduits d’alimentation, d’égout pluvial, de raccordements municipaux, les murs menant au rez-de-chaussée seront bientôt complétés. Les risques les plus importants, c’est-à-dire tout ce qu’on ne voit pas, qui est dans le sol, sont derrière nous, donc nous sommes bien contents, bien fiers.

Dans un communiqué, Drummondville confirme que les travaux n’auront aucun impact sur la production et la distribution de l’eau potable , mais demande au public de collaborer pour réduire au maximum la consommation.

Ouvrir en mode plein écran Dans un communiqué, Drummondville confirme que les « travaux n’auront aucun impact sur la production et la distribution de l’eau potable. » Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

La nouvelle usine de filtration doit entrer en opération en 2025.

Avec les informations de Jean-François Dumas