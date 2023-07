Le Manitoba prépare sa nouvelle campagne de vaccination contre la COVID-19 pour la rentrée

Le Manitoba est en train de revoir ses recommandations relatives à la vaccination contre la COVID-19 en vue de lancer une nouvelle campagne d’immunisation en octobre.

Cette semaine, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a publié ses dernières directives pour l’automne.

Le CCNI recommande notamment une dose de la nouvelle formulation du vaccin contre la COVID-19 si au moins 6 mois se sont écoulés depuis la dernière dose de vaccin contre la COVID-19 ou depuis une infection connue .

Une dose supplémentaire de vaccin à compter de cet automne est aussi particulièrement importante pour les personnes qui n’ont pas été infectées auparavant et qui sont protégées uniquement par la vaccination , ajoute le CCNI dans son résumé (Nouvelle fenêtre).

De son côté, Santé Manitoba affirme examiner de près les recommandations du CCNI pour préparer sa campagne de vaccination automnale.

Santé Manitoba publiera ses recommandations pour un programme de vaccination d'automne au cours des prochaines semaines, en fonction des recommandations du CCNI ainsi que de l'épidémiologie et de la population propres à notre province , ajoute un porte-parole du gouvernement, dans un courriel.

Les infections en baisse

À l’heure actuelle, le nombre de nouvelles infections au Manitoba est relativement minime : selon les statistiques provinciales (Nouvelle fenêtre) les plus récentes, seuls 23 nouveaux cas ont été recensés pour la semaine du 25 juin au 1er juillet.

Pour le moment, la situation est très bonne et le nombre de cas a diminué drastiquement au cours des derniers mois, avec 2-3 cas par jour , confirme Philippe Lagacé-Wiens, médecin microbiologiste à l'Hôpital Saint-Boniface, en entrevue à L’Actuel.

Le virus de la COVID-19 sera « considérablement différent » cet hiver, selon un médecin.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.L'actuel. Le virus de la COVID-19 sera « considérablement différent » cet hiver, selon un médecin ÉMISSION ICI PREMIÈRE L'actuel Écouter l’audio (Le virus de la COVID-19 sera « considérablement différent » cet hiver, selon un médecin. 14 minutes 12 secondes) Durée de 14 minutes 12 secondes 14:12

Néanmoins, c’est un virus hivernal, comme la grippe , ajoute-t-il, précisant que le pic de contaminations pourrait avoir lieu en janvier-février.

Publicité

Depuis l’an dernier, le virus a aussi subi de multiples mutations et on voit une grande différence de variants que ceux contre lesquels on a été vacciné , ajoute le spécialiste.

12 000 doses disponibles

La campagne de vaccination manitobaine pourrait démarrer un peu après la rentrée scolaire cette année afin de se dérouler parallèlement à la campagne annuelle de vaccination contre la grippe qui commence généralement en octobre , précise le porte-parole de la province.

Le Manitoba dispose, par ailleurs, d’environ 12 000 doses de vaccin à ARN messager, dont environ 6800 expireront d’ici la fin de l’année, selon le porte-parole.

En avril, Radio-Canada rapportait que plus de tiers des doses dont disposaient le Manitoba à l’époque, soit environ 51 300, allaient expirer d’ici la fin de l’année, dont environ 17 800 d’ici le mois de novembre.

Néanmoins, la province ne s’attend pas à faire face à une pénurie.