Quelles conséquences psychologiques après un événement météorologique majeur?

Alors que les événements météorologiques s’accumulent depuis quelques années, une nouvelle tornade a frappé l’ouest d’Ottawa jeudi. Selon la présidente de l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ), la Dre Christine Grou, de telles catastrophes sont susceptibles d’augmenter le niveau d’anxiété des personnes.

Au lendemain de la catastrophe qui a touché la capitale fédérale, le maire d'Ottawa Mark Sutcliffe a assuré que la situation demeurait très stressante et inquiétante pour les résidents du quartier de Barrhaven.

D’après la Dre Grou, plusieurs facteurs déterminent les réactions des personnes à la suite d’événements météorologiques majeurs, tels que les tornades. Ainsi, le niveau d’anxiété préexistant et l’exposition à de tels événements dans le passé joueraient un rôle majeur.

Au même titre, la compréhension des nouvelles, le niveau d’information de la personne et l’intensité, ainsi que la durée des événements seraient susceptibles d’influer sur son niveau de stress.

Tous ces facteurs vont faire que, d’une personne à l’autre, il va y avoir des adaptations différentes , explique la Dre Grou.

La durée et l'intensité des événements se révèlent déterminantes quant aux conséquences psychologiques de la population. (Photo d'archives)

Les sinistrés sont les plus à même de développer des réactions anxieuses, en raison de leur exposition directe aux événements, mais la présidente de l’ OPQ mentionne que la familiarisation de la population avec les catastrophes naturelles est susceptible d'augmenter le niveau de stress de manière générale.

Ça dépend de l’exposition. [Par exemple,] si vous connaissez quelqu’un qui dans la dernière année a perdu la vie dans une catastrophe naturelle ou dans un glissement de terrain qui a été causé par des pluies diluviennes, votre réaction va être différente, vous allez avoir beaucoup plus peur que si c’est très loin de vous , mentionne-t-elle en guise d'exemple.

Ainsi, plus les personnes seraient exposées aux événements météorologiques et à leurs conséquences, plus elles seraient poussées à tenter de maîtriser la situation, selon la Dre Grou.

Ça prend juste un événement négatif qui reste dans notre mémoire de façon plus intensive, et à ce moment-là, on reste en hypervigilance pour les événements qui vont [intervenir] dans les mois qui suivent.

Comment réagissent les enfants?

La réaction des enfants à la suite d’événements météorologiques marquants va dépendre de la façon dont cela leur est expliqué et de la perception qu’ils ont du stress des parents, poursuit la Dre Grou.

Les enfants perçoivent très bien le climat et le contexte. [...] Cela dépend beaucoup du calme, de la contenance des parents, de l’âge des enfants aussi, de l’exposition qu’ils ont aux médias , explique-t-elle.

Christine Grou, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec (Photo d'archives)

Il serait également important, pour les parents, de ne pas laisser les enfants en bas âge absorber seuls les nouvelles, étant donné leur incapacité à métaboliser toute l’information .

[Il s’agit] de ne pas le laisser seul, d’écouter la nouvelle avec lui, d’en parler après, de lui demander ce qu’il comprend de l’information, ce qui lui fait peur et comment on peut se préparer ou se prémunir contre le danger pour rassurer les enfants.

De la lassitude face à la répétition des alertes?

Alors que les alertes et veilles de tornade et d’orages violents se sont succédé au cours des dernières semaines dans la région de la capitale fédérale, la Dre Grou évoque une possible désensibilisation de la population lorsque celles-ci ne sont pas suivies d'événements importants.

C’est important si on veut qu’elles soient prises au sérieux que les alertes soient vraiment conséquentes à des événements sérieux. C’est sûr que si on avait tout le temps, les gens s'habitueraient.

Il serait ainsi primordial, pour les personnes, de faire en sorte d'éviter le sentiment d’impuissance acquise , c’est-à-dire de se persuader qu'on ne peut rien faire.