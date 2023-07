Entraves routières : 7 points chauds à Montréal ce week-end

Les déplacements dans la région du Grand Montréal seront plus difficiles en fin de semaine en raison des nombreux travaux prévus sur le réseau routier. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a identifié sept zones de travaux susceptibles de causer des bouchons de circulation et des maux de tête.

Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera entièrement fermé à partir de 23 h vendredi jusqu'à 5 h lundi en direction sud, entre la sortie 6 (c'est-à-dire rue Beaubien et boulevard Yves-Prévost) et l’entrée de la rue de l’Île-Charron, incluant le tunnel. Les entrées seront fermées dès 22 h 30 et des détours sont prévus par les artères importantes du secteur.

En direction nord, entre Longueuil et Montréal, le tunnel sera aussi fermé de nuit en fin de semaine :

de 23 h vendredi à 8 h samedi matin

de 23 h samedi à 9 h dimanche

de 22 h dimanche à 5 h lundi

Il sera inaccessible entre la sortie 90 (la route 132 La Prairie, Varennes) sur l’A-20 ouest et l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est.

Dans le même secteur, l'avenue Souligny sera fermée complètement dans les deux directions entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand. Des détours ont été prévus par les rues Hochelaga ou Notre-Dame.

Échangeur Saint-Pierre

La bretelle en direction est en provenance du pont Honoré-Mercier vers l'A-20 en direction de l'aéroport sera complètement fermée de 23 h 59 vendredi soir à 5 h lundi matin.

Un détour est possible par la bretelle vers l'A-20 est pour ensuite emprunter la sortie du boulevard Angrignon / rue Saint‑Jacques vers la rue Notre-Dame Ouest et le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Du côté ouest, l'A-20 sera partiellement fermée, alors qu'une voie sur deux sera ouverte entre la bretelle du pont Honoré-Mercier et l'entrée suivante.

Le MTMD avertit les automobilistes que des congestions importantes sont à prévoir dans ce secteur et conseille à celles et ceux qui ont un vol à prendre durant la durée des travaux de se renseigner préalablement.

Échangeur Turcot

Pour ce qui est de l'échangeur Turcot, les bretelles menant de l'A-20 est à l'A-15 nord et de l'A-15 en direction sud vers l'échangeur seront entièrement fermées de 23 h 59 dimanche soir à 5 h lundi matin.

Un détour est prévu via le centre-ville par la route 136, la sortie 2 (avenue Atwater) et les rues Saint-Antoine Ouest et Saint-Jacques.

Échangeur Dorval

L'échangeur Dorval Est aussi touché par les entraves routières en fin de semaine, alors que l’A-20 est sera entièrement fermée entre la sortie de l'A-520 en direction de l'aéroport Montréal-Trudeau et l’entrée en provenance du boulevard Bouchard. Cette fermeture sera effective de 23 h dimanche soir à 5 h lundi matin.

Autoroute 13

Du côté de l'A-13, des fermetures partielles, de nuit, sont prévues dans les deux directions.

En direction sud, une voie sur trois sera bloquée à compter de 23 h vendredi jusqu'à 6 h lundi matin, entre le pont Vachon et le boulevard Sainte-Rose.

En direction nord, sur le même tronçon, deux voies sur trois seront fermées :

de 23 h 59 vendredi soir à 7 h samedi matin

de 21 h samedi à 7 h dimanche matin

de 21 h dimanche à 6 h lundi matin

Une des deux voies bloquées redeviendra accessible durant le jour samedi et dimanche.

Autoroute 440

L'A-440 en direction est sera complètement bloquée entre la sortie de l'A-15 et l'entrée du boulevard Industriel de 23 h 30 vendredi soir à 6 h samedi matin, puis de 23 h 30 samedi à 7 h dimanche matin, et finalement à compter de 22 h 30 dimanche jusqu'à 4 h 30 lundi matin.

Une seule voie sera accessible samedi entre 6 h 30 et 22 h 30 et dimanche entre 7 h et 22 h 30. Il est recommandé d'emprunter la voie de desserte pour éviter les complications.

Autoroute 50 / GUY-LAFLEUR

Dans le secteur de Mirabel, l'A-50 sera entièrement bloquée en direction est entre l'A-15 et la route 117 à compter de 21 h vendredi, et ce, jusqu'à 5 h lundi matin.

Une coïncidence justifiée

Bien que cette série de travaux semble se produire en même temps, le porte-parole du MTMD , Gilles Payer, a expliqué vendredi à l'émission Tout un matin sur la Première chaîne que cette coïncidence de travaux est en fait le fruit d'une réflexion pour répartir les heures.

On a l'air de faire tout ça en même temps, mais croyez-le ou non, il y a une grande science pour répartir les heures et les endroits. Il y a une alternance. Ça a l'air gros, mais c'est bien réparti si vous regardez une carte , a-t-il souligné.

Questionné quant à savoir si les travaux provoqueront un cafouillage routier semblable à celui qu'a connu Montréal en mai dernier, M. Payer explique que les fermetures de cette fin de semaine ne sont pas du même ordre, mais que des difficultés pourraient tout de même se produire.