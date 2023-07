Des résidents du quartier torontois de Regent Park — un des plus grands sites de logement social au pays — ont des préoccupations par rapport aux plans des deux dernières étapes du projet de revitalisation au moment où ceux-ci s'apprêtent à être étudiés par le conseil municipal.

Le 19 juillet, les conseillers municipaux pourront décider s’ils appuient la demande de rezonage de la Société d'habitation de Toronto (TCHC) et du promoteur Tridel qui permettrait la construction de 633 logements sociaux, 637 logements abordables, 1976 unités au prix du marché et d’une nouvelle bibliothèque publique dans ce quartier central de la Ville Reine.

Mais rien n’est coulé dans le béton. D’abord, la construction des 637 unités est conditionnelle à un soutien financier d’autres paliers gouvernementaux, tout comme leur niveau d’abordabilité, et ce même si la Ville de Toronto a mis à jour sa définition de logement abordable il y a deux ans.

Ouvrir en mode plein écran Les vieux bâtiments du quartier Regent Park seraient remplacés par de nouveaux immeubles dans le cadre du projet immobilier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alex Lupul

La société d’habitation prévoit de construire 633 unités de logement social, mais cet usage n’est promis que pendant 40 ans. La Ville affirme dans un courriel que la TCHC ne pourrait changer l’usage sans le consentement de l’Hôtel-de-Ville et elle s’engage à ne pas changer leur fonction après ses deux décennies, mais ce n'est pas suffisant pour certains membres de la communauté.

C’est une grande défaillance qui doit être réglée

Gail Lynch, qui réside dans une unité de copropriété du quartier, s’inquiète de la suite des choses. On a déjà des défis avec l’utilisation des services récréatifs du quartier, avant même que l’on finisse les deux dernières phases. Vous bâtissez de grandes tours, mais avez-vous les services pour les appuyer? , se questionne la résidente.

Publicité

Quartier transformé

Le quartier Regent Park s’est transformé à une vitesse fulgurante au cours des 20 dernières années, tout comme la Ville dont il fait partie. Le quartier autrefois démuni de services a obtenu un centre aquatique de pointe en 2012, tout comme un centre culturel.

Au terme des phases 4 et 5, 2083 unités de logement social, 1064 nouvelles unités de logement abordable et 6644 unités au prix courant — soit le deux tiers de tous les logements du projet immobilier — auront été bâties.

Les changements dans la classe politique témoignent de la durée du projet immobilier. Depuis que celui-ci a été lancé, cinq maires ont dirigé Toronto, trois premiers ministres ont gouverné la province, quatre autres dans le pays, tandis que le TCHC a eu six PDG.

Le réaménagement dure essentiellement depuis une génération.

L’une des seules constantes : les questions entourant le financement du projet. Le dernier droit ne fait pas exception, alors que les parties prenantes se renvoient présentement la balle par rapport aux coûts de construction.

Ouvrir en mode plein écran La professeure d'urbanisme Shauna Brail note que le réaménagement du quartier Regent Park dure depuis des années. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

L’analyse des urbanistes de la Ville de Toronto recommandant aux conseillers municipaux d’adopter la demande de zonage précise que le financement des 637 nouvelles unités de logements abordables est actuellement indéterminé .

Par courriel, la Ville indique continuer à réitérer ses demandes auprès des gouvernements fédéraux et provinciaux pour de nouveaux investissements . Le ministère des Affaires municipales de l'Ontario s’engage à travailler avec ses partenaires pour trouver des solutions à la crise du logement , mais n’indique pas s’il financera la construction des 637 unités.

Un porte-parole du ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen, affirme que le ministre travaille en étroite collaboration avec les autres ordres de gouvernements et les promoteurs, mais que son bureau « ne peut divulguer de renseignements sur des demandes précises ».

Ouvrir en mode plein écran Le porte-parole du ministre fédéral du Logement, Ahmed Hussen, affirme que le ministre travaille en étroite collaboration avec les autres ordres de gouvernement pour la construction de logements. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En 2021, la Ville de Toronto a établi une nouvelle définition de logement abordable. Un loyer est jugé abordable s’il coûte au maximum 30 % de différents seuils salariaux déterminés par la Ville. Si appliquée, la Ville estime que les locataires pouvaient économiser des centaines de dollars par mois, comparativement à la définition précédente.

Dans un courriel, citant encore une fois l’incertitude quant au financement, la Ville affirme toutefois que la nouvelle définition servira de guide , mais que le niveau d’abordabilité des 637 nouvelles unités dépendra du financement disponible . De surcroît, Toronto n’a pas encore déterminé pendant combien de temps les unités devront être abordables.

Le manque de clarté de la part de la Ville exaspère Walied Khogali et Gail Lynch. Tout le monde s’inquiète du niveau d’abordabilité des 637 unités, observe Gail Lynch. Les autorités jouent avec les mots et font de la petite politique autour du concept, poursuit-elle.

L’usage de la nouvelle définition doit être garanti

Mission sociale

Au-delà de la construction des bâtiments, l’urbaniste Shauna Brail espère que les différentes parties prenantes impliquées dans le projet, comme le promoteur Tridel, ne laisseront pas tomber la population de Regent Park.

Publicité

La communauté s’est fait promettre de l’infrastructure sociale constamment, mais dans le passé, c’est tombé à l’eau par manque de financement , raconte la professeure.

Lorsque le promoteur Tridel a remporté l’appel d’offres de la TCHC pour être son partenaire d’affaires lors des deux dernières phases, il a promis d’investir près de 27 millions de dollars dans la communauté au cours des 10 à 15 prochaines années. À l’automne, les résidents décideront de quelle façon ils veulent voir cet argent être dépensé (Nouvelle fenêtre).

Dans un rapport publié en 2021, Shauna Brail explique que les organismes allaient se bousculer pour les 27 millions. Une membre d’une agence du quartier est citée dans le mémoire disant que tout le monde est avide d’argent .

Ouvrir en mode plein écran Le leader communautaire Walied Khogali dénonce le manque d'espaces communautaires prévus dans le cadre du projet. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Tous les organismes ne toucheront peut-être pas les mêmes sommes d’argent et devront peut-être aussi se disputer des espaces communautaires.

La société d’habitation et le promoteur prévoient rendre disponibles 3714 mètres carrés d’espaces communautaires dans différents immeubles pour des organismes communautaires. L’association de Walied Khogali en demande au minimum 2000 de plus.

Les engagements du promoteur ne correspondent pas à nos besoins existants ou ceux de l’avenir , déclare Walied Khogali.

De bonnes et mauvaises choses

Interrogée à savoir si la classe politique, toutes couleurs confondues, a laissé tomber la population au cours des deux dernières décennies, Gail Lynch, répond qu’il y a eu des victoires et des échecs .

Nous avons des installations magnifiques et c’est bien que les résidents n’habitent plus dans les bâtiments affreux qui étaient là , salue-t-elle. Cependant, des membres de la communauté ont quitté et ne peuvent revenir, déplore-t-elle, tandis que des enfants ne peuvent profiter du centre aquatique.