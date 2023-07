Dieppe offre des subventions pour des projets de logements abordables

Au Nouveau-Brunswick, la Ville de Dieppe vient d'adopter une politique d’incitatifs à la construction de logements abordables. Une enveloppe initiale de plus de 250 000 $ servira de subventions d’un montant équivalent aux frais de permis d’aménagement et de construction de nouveaux logements abordables.

La politique utilisera les mêmes critères pour définir un logement abordable que les différents programmes de financement des gouvernements provinciaux ou fédéraux.

Dieppe s’est inspirée de ce qui se faisait ailleurs, notamment à Moncton, Saint-Jean, Edmundston et Miramichi, soutient Charles-Éric Landry, urbaniste à la Ville de Dieppe. Cette stratégie va également s’appuyer sur l’étude sur les besoins en logements abordables qui doit être prête cet automne.

Il y a présentement beaucoup d’argent dans des programmes provincial et fédéral sur le logement abordable. C’est une opportunité et ça répond à un besoin. L’argent est disponible et nous cherchons à la bonifier avec cette politique. C’est notre manière d’amener Dieppe à la table , argue-t-il.

Pour être admissibles, les projets doivent compter un minimum de 30 % de logements abordables parmi ses unités de location. Par logement abordable, on parle de loyer dont la location ne dépasse pas 80 % du prix médian.

À Dieppe, le prix médian d’un loyer avec deux chambres est de 1120 $, une hausse de près de 300 $ depuis un an.

La demande doit également se combiner à un programme provincial ou fédéral. Une préapprobation au programme pourra être utilisée afin de faciliter l’accès à des fonds provenant des programmes provincial et fédéral.

La subvention allouée sera en fonction du ratio de logements abordables au sein du projet. Les projets soumis peuvent être rétroactifs jusqu’au 1er janvier 2023 et la politique vise uniquement la construction de nouveaux logements. La conversion et la rénovation de logements existants sont exclues.

Ouvrir en mode plein écran L'hôtel de ville de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, en février 2023. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Cette politique a été pensée pour être une action rapide et efficace. Elle permet à la Ville de Dieppe de contribuer aux solutions afin d’offrir des options de logement plus abordable , prétend Charles-Éric Landry.

Publicité

Une étude sur les besoins en logement à Dieppe a également été lancée et mènera au développement d’une stratégie sur le logement. Celle-ci servira à bonifier la présente politique et entreprendre des actions ciblées.

La Ville de Dieppe espère ainsi poursuivre la densification du centre-ville, développer la vie culturelle et devenir la destination de choix pour l’immigration francophone en Atlantique.

Elle souhaite aussi que cette politique incite d'autres communautés acadiennes à planifier ses propres programmes d'aide.