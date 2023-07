Blaine Higgs prendra-t-il le risque de déclencher des élections anticipées malgré la tourmente qui afflige son parti? Quel avenir réserve-t-il aux ex-ministres influents expulsés du Cabinet? Voici différents scénarios qui s’offrent au premier ministre du Nouveau-Brunswick.

Derniers mois tumultueux

Quatre anciens ministres ont été rétrogradés aux banquettes arrières au cours du dernier mois.

Il s’agit de Dorothy Shephard et Trevor Holder – qui ont démissionné pour dénoncer le style de leadership du premier ministre Blaine Higgs – et Daniel Allain et Jeff Carr – qui ont été expulsés du Cabinet pour avoir voté en faveur d’une motion libérale démontrant ainsi leur opposition à une politique gouvernementale.

Les ministres Trevor Holder (au centre) et Daniel Allain (à droite) lors d'une conférence de presse. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Gouvernement du N.-B.

Si leur sort est scellé quant à leur place au sein du Cabinet, il reste encore à savoir si ces ex-ministres resteront sous la bannière conservatrice en chambre. Et qu’arrivera-t-il des deux députés d’arrière-bans qui ont aussi voté en faveur de la motion libérale?

La prochaine réunion du caucus conservateur devrait avoir lieu au début du mois d’août.

Ce sont les membres du caucus qui déterminent le sort de leurs collègues. Voudront-ils faire des députés frondeurs des exemples – comme ça avait été le cas avec Dominic Cardy – et fragiliser la majorité du gouvernement?

Dominic Cardy, ancien ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, a quitté son poste en octobre 2022. Il siège désormais comme député indépendant. Photo : Radio-Canada / Jacques Poitras

Avec une législature qui compte 49 députés, le Parti progressiste-conservateur doit avoir au moins 25 députés pour rester en territoire majoritaire.

Scénario 1 : Le statu quo l’emporte

Rien ne change. Les députés et ex-ministres dissidents restent membres du caucus.

Selon ce scénario, le gouvernement reste en place et peut faire adopter ses projets de loi.

Le Parti progressiste-conservateur dispose d’une majorité suffisante pour ne pas être inquiété.

Scénario 2 : Des conséquences pour certains, une majorité fragilisée

Seuls les ex-ministres sont expulsés du caucus. Le Parti progressiste-conservateur est encore majoritaire, mais sa majorité est très fragile.

Dans ce scénario, la situation se complique, puisqu’il faut 25 députés au Nouveau-Brunswick pour former un gouvernement majoritaire.

Le Parti progressiste-conservateur garde ce chiffre magique, mais comme il doit normalement présenter un de ses députés pour devenir président de l'Assemblée législative – et que cette personne vote seulement en cas d'égalité – sa majorité ne tient plus qu'a un fil.

Le premier ministre Blaine Higgs pourrait alors être tenté de déclencher des élections anticipées.

Scénario 3 : Higgs laisse aller sa majorité

Les ex-ministres et les députés Andrea Anderson-Mason et Ross Wetmore sont expulsés du caucus. Le Parti progressiste-conservateur n’est plus majoritaire.

Si ce scénario se concrétise, le gouvernement de Blaine Higgs devient minoritaire. Il n’a plus aucune garantie de pouvoir survivre à un vote de confiance.

Le premier test en lice serait vraisemblablement le Discours du trône, qui doit être présenté à l’Assemblée législative en octobre, à la reprise des travaux parlementaires.

Le premier ministre pourrait choisir de déclencher des élections anticipées, ou tenter de se maintenir au pouvoir en négociant avec les députés indépendants et les partis d’opposition.

Révision du leadership de Blaine Higgs en 5 étapes

Pendant que Blaine Higgs et les élus progressistes-conservateurs songent aux différents scénarios pour les députés dissidents, des membres du parti réfléchissent plutôt à l’avenir du chef.

Mais démettre un chef de ses fonctions, alors qu’il est premier ministre du Nouveau-Brunswick, n’est pas une tâche facile au Parti progressiste-conservateur. C’est ainsi que le veut la constitution du parti.

Élections anticipées ou démission, les autres options de Higgs

Unilatéralement Blaine Higgs peut aussi lancer les dés en déclenchant des élections anticipées ou en démissionnant.

Au Nouveau-Brunswick, les élections sont à date fixe. Les prochaines sont prévues pour le 21 octobre 2024. Le premier ministre conserve néanmoins la prérogative de demander à la Lieutenante-gouverneure de dissoudre l’Assemblée législative avant la date prévue. Cette démarche peut être entreprise à tout moment.

Ça fait des mois que Blaine Higgs laisse planer le doute sur son avenir politique. Depuis ses quelques pas de danse sur la chanson Should I Stay or Should I go? , il n’a donné aucun signe de vouloir quitter.

Blaine Higgs a quitté la scène au son de la chanson « Should I stay or should I go », lors du discours sur l'état de la province le 9 février 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Je ne suis pas quelqu’un qui évite les controverses , disait-il encore à la mi-juin. Ce conflit interne au sein des troupes ne me donne pas le goût de partir, mais plutôt de rester en poste pour régler la situation.

C’est l’ancien premier ministre du Québec Robert Bourassa qui disait que six mois, c’est une éternité en politique. Bien rares ceux qui auraient pu prédire, en janvier dernier, la situation dans laquelle se trouve le Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick aujourd’hui.

Mais si la politique du Nouveau-Brunswick nous a appris des choses au cours de la dernière année, c’est que la capacité des politiciens à nous surprendre est bien réelle.