La manette de jeu accessible de Sony lancée en décembre

Six mois après avoir dévoilé qu'elle travaillait sur Access, un ensemble de manettes de PlayStation 5 (PS5) accessible pour les joueurs et les joueuses en situation de handicap, Sony a finalement annoncé un prix, 120 $, et une date de lancement, le 6 décembre prochain.

[On a créé] un ensemble de manettes polyvalent permettant aux personnes en situation de handicap de jouer plus confortablement et plus longtemps, ce qui permet à un plus grand nombre de [personnes] de partager les joies du jeu vidéo , a mentionné Sony dans un communiqué de presse.

Il s’agit de l’aboutissement d’un travail de cinq ans pour PlayStation, qui dit avoir collaboré avec des organisations et des spécialistes en accessibilités pour concevoir l’ensemble adapté.

L’ensemble de manettes d’accessibilité de la PS5 est ultrapersonnalisable, grâce à plusieurs boutons de formes variées et capuchons de manche à balai (joystick), manipulables dans n’importe quelle orientation à 360 degrés.

L’appareil peut aussi se connecter à des accessoires d'accessibilité tiers grâce à quatre ports d'extension de 3,5 mm.

Sur la console de jeux PS5, les joueurs et les joueuses ont accès à d’autres paramètres de configuration pour assigner les touches et en désactiver d’autres afin d'éviter les pressions accidentelles, entre autres.

Il est même possible d'associer jusqu'à deux manettes Access et une manette sans fil DualSense pour les utiliser en synergie , a précisé Sony.

Cette manette de jeux accessible est attendue depuis longtemps par la communauté de personnes handicapées, dont les options pour lancer des parties de leurs jeux préférés sont limitées. Les gens en situation de handicap peuvent compter depuis 2018 sur l'ensemble adaptatif de Microsoft pour la console Xbox.