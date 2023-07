Alors qu’une entente a été conclue pour mettre fin à la grève dans les ports de la Colombie-Britannique, le mouvement qui a duré 13 jours a eu des conséquences sur les producteurs de porcs du Manitoba, notamment sur les activités d'exportation.

Selon le président du Conseil d'administration de Porc Manitoba, Richard Préjet, la grève a touché plusieurs secteurs, tels que l’alimentation. Des produits frais et congelés étaient bloqués au port, souligne-t-il en entrevue à l’émission Le 6 à 9.

Il faudrait que les produits agricoles, les produits de viandes fraîches soient déclarés essentiels, s'il y a une grève, pour que les produits puissent continuer à bouger pour empêcher ce problème de se reproduire dans le futur.

Richard Préjet indique que le Manitoba exporte pour 1,4 million de dollars de viande de porc par semaine.

Il note que ces grèves auront d'importantes conséquences financières pour les producteurs, même si les consommateurs canadiens ne sentiront pas forcément leurs répercussions.

Toutefois, M. Préjet explique qu’il faudra encore attendre pour évaluer les conséquences financières du mouvement sur l’industrie du porc.

Ça va prendre encore quelques semaines avant de comprendre les coûts de la grève.

Richard Préjet croit qu’il faudra notamment reconstruire les relations de confiance avec les partenaires internationaux, ce qui, selon lui, passe par la communication.

La fiabilité est quelque chose de très important et la consistance du produit , soutient-il.

Depuis le 1er juillet, 30 ports ont été bloqués, et 7400 travailleurs membres du Syndicat international des débardeurs et magasiniers du Canada (ILWUC) étaient en grève. Ils réclamaient de meilleures conditions de travail et des mesures contre la sous-traitance et l'automatisation.

Le Syndicat et l'Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique ont finalement trouvé un consensus pour quatre ans, jeudi matin.

