Un motocycliste tué dans une collision dans Chatham-Kent

Un homme de Wallaceburg est décédé à la suite d'une collision près de Dresden.

Le service de police de Chatham-Kent a indiqué que les équipes d'urgence se sont rendues sur les lieux de la collision entre les chemins Dawn Mills et Croton, à l'est de Dresden, un peu avant 15 h jeudi.

Un homme conduisant une moto en direction de l'est et un homme conduisant une camionnette en direction du sud sont entrés en collision. Les deux véhicules ont quitté la chaussée et se sont arrêtés sur le côté est du chemin Dawn Mills , indique la police dans un communiqué vendredi matin.

Le motocycliste, un homme de 57 ans, a été éjecté de sa moto, selon la police, et a subi des blessures mortelles.

Malgré les efforts de réanimation, l'homme a été déclaré mort sur les lieux , précise la police dans un communiqué.

Le conducteur de la camionnette, un homme de 49 ans originaire d'Oil Springs, a été légèrement blessé.

L'intersection a été fermée pendant plusieurs heures, mais a été rouverte vers 22 h 30.

Une enquête est en cours. La police demande à toute personne ayant des informations de la contacter.

Le nombre d'accidents en augmentation

Selon la Police provinciale de l'Ontario, 44 motocyclistes sont morts l'an dernier dans des accidents de moto, ce qui représente le nombre le plus élevé de décès liés à la moto au cours des cinq dernières années.

La PPO indique que les conducteurs âgés de 45 à 64 ans représentaient 51 % des décès de motocyclistes.

Dans un communiqué de presse, la PPO souligne que les données révèlent des comportements médiocres et imprudents de la part des motocyclistes et des autres conducteurs, les motocyclistes étant responsables de 61 % des décès, et les conducteurs d'autres véhicules de 39 % des décès .

Avec des informations de CBC