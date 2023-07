Un nouveau site Web touristique de Voyage Manitoba est uniquement en anglais

Le site Web de Voyage Manitoba qui promeut la chasse et la pêche au Manitoba, huntfishmanitoba.com, a été lancé cette semaine. Cependant, il est seulement disponible en anglais.

Le site se veut la plateforme en ligne de référence pour les amateurs de plein air et vise à fournir une source de renseignements exhaustive pour les expéditions de chasse et de pêche au Manitoba , selon un communiqué qui, lui, est traduit en français.

Le Manitoba s’enorgueillit de posséder certaines des régions sauvages les plus remarquables d’Amérique du Nord, et nous visons à mettre en valeur leur beauté tout en fournissant les outils et les renseignements nécessaires à une expérience de plein air réussie et agréable , affirme le vice-président du marketing de Voyage Manitoba, Cody Chomiak, dans le communiqué.

Le communiqué ajoute que ce site Web est un outil puissant pour mettre en valeur ce paradis pour les amateurs de chasse et de pêche .

Publicité

En mettant en valeur les caractéristiques et les expériences uniques que le Manitoba a à offrir, le site Web jouera un rôle essentiel dans la stratégie de Voyage Manitoba pour attirer de nouveau les pêcheurs et les chasseurs américains qui n’ont pas pu visiter la province pendant la pandémie , ajoute le communiqué.

L’interface conviviale du site ne permet pas de le traduire en français. De plus, les filtres de recherche avancés qui doivent permettre aux visiteurs de trouver des pourvoyeurs n’offrent pas de préférence linguistique.

Seul un pourvoyeur, Munroe Lake Lodge, indique dans sa description qu’il offre des services en français.

La chasse et la pêche, partie intégrante du tourisme francophone

L’absence de français est d’autant plus surprenante, car le Manitoba tente de renforcer sa stratégie de tourisme francophone après la pandémie.

Publicité

Le rapport sur la stratégie de tourisme francophone de la province de 2022 cite les milieux naturels qui mettent en valeur la culture et l’histoire des francophones du Manitoba comme des éléments de la culture francophone dans la province.

Le document fournit l’exemple d’une excursion de pêche et chasse en compagnie d’un guide francophone ou Métis comme activité touristique en lien avec la culture francophone.

Selon le rapport, 2800 visiteurs français et 51 000 visiteurs québécois viennent au Manitoba chaque année. Ils dépensent 2,6 millions de dollars et 32,7 millions de dollars, respectivement. Un segment des touristes qui s’intéressent à la francophonie est celui des adeptes d’expériences authentiques , ajoute le document.

Ces touristes veulent aussi descendre les rapides en canot, faire de la randonnée et des excursions de chasse et de pêche dans les régions sauvages de l' arrière-pays en compagnie d’authentiques guides francophones ou métis. Ce groupe représente 12 % des touristes canadiens , indique le rapport.

Le site sera traduit dans l’année, promet Voyage Manitoba

La nouvelle directrice des opérations de Voyage Manitoba, Angela Cassie, affirme que l’absence de version française du site est due à un problème technique.

On a appris en mars que le site ne fonctionnait pas bien et on a mis la priorité sur le fait de construire et réparer le site web le plus rapidement possible pour les auditoires cibles de la chasse et de la pêche en été au Manitoba. On sait très bien que la clientèle principale est étrangère et les États-Unis constituent le marché le plus important , affirme celle qui a été récemment embauchée par la Société de la Couronne.

Le but principal de Voyage Manitoba était de remettre en selle les activités touristiques liées à la pêche qui ont été fortement touchées pendant la pandémie, quand les voyages internationaux étaient grandement restreints.

Néanmoins, Angela Cassie promet que l’objectif est de faire en sorte que le site dédié à la chasse et la pêche soit traduit dans l’année fiscale courante .

La traduction est en cours de planification , assure-t-elle.

Avec des informations de Victor Lhoest