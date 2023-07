L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) a révisé à la baisse vendredi ses prévisions de ventes de maisons pour cette année et 2024, car moins d'acheteurs se lancent sur le marché.

L'Association s'attend à ce que 464 239 propriétés soient vendues cette année, soit une baisse de 6,8 % par rapport à l'an dernier. De plus, elle prévoit désormais que 516 043 propriétés seront vendues en 2024.

Dans ses prévisions d'avril dernier, l' ACI anticipait la vente de 492 674 propriétés cette année, soit une baisse de 1,1 % par rapport à 2022. Elle projetait qu'un total de 561 090 maisons seraient vendues en 2024.

Alors que l'Association affirme avoir constaté un rebond des ventes dans la plupart des régions du pays, les hausses de taux d'intérêt continuent de peser sur les coûts d'emprunt et le sentiment des acheteurs.

Puisque la Banque du Canada a subitement mis fin à sa pause sur les hausses de taux en juin, et qu’elle a augmenté de nouveau ses taux en juillet (sans préciser si elle avait terminé), une grande incertitude plane de nouveau sur le marché de l’habitation.

L' ACI constate en outre que les marchés sont toujours entravés par un manque d'approvisionnement, bien que les prix n'en pâtissent pas autant que les ventes.

Stabilisation des prix

L'Association de l'immobilier prévoit maintenant que le prix national moyen des maisons diminuera de 0,2 % par rapport à 2022 pour s'établir à 702 409 $ cette année, avant de grimper à 723 243 $ en 2024.

Dans ses prévisions d'avril, elle évoquait un prix moyen de 670 389 $ pour cette année et de 702 200 $ en 2024.