Eau contaminée à La Baie : un médecin appelle les autorités à plus de nuances

Alors que les élus de Saguenay et la Santé publique régionale assurent que la consommation de l’eau contaminée aux PFAS à La Baie est sans danger pour la population, un médecin citoyen de l'arrondissement souhaite que leur discours soit plus nuancé et plus rigoureux.

Le professionnel de la santé David Houde s'exprime en tant que résident de l’arrondissement de La Baie, à Saguenay, où des concentrations élevées de composés perfluorés, appelés PFAS, ont été détectées dans une partie du réseau d’alimentation en eau potable. Il déplore que les autorités affirment avec conviction que boire l’eau est sans danger pour la santé.

J’aimerais que les instances gouvernementales et municipales aient un discours qui est beaucoup plus en lien avec la précaution , soutient-il en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Il aimerait que le cabinet de la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, et les experts de la Santé publique empruntent les stratégies employées durant la pandémie lorsque le port du masque n’était pas imposé à la population, mais bien conseillé aux gens qui souhaitaient prendre moins de risques.

Qu’ils disent aux gens : "Nous on considère que l’eau est potable. C’est notre avis de santé publique. Par contre, ce qu’on suggère aux gens, s’ils veulent vraiment viser le risque zéro, c’est de consommer de l’eau embouteillée ou de l’eau qui vient d’ailleurs" , illustre le citoyen.

La mairesse dit haut et fort : "Buvez l’eau du robinet, il n’y a pas de problème, j’en donnerais à mes enfants". Écoutez, c’est une forme de négligence selon moi. On a affaire à un problème qui est présent.

David Houde un citoyen de La Baie et également médecin.

Il invite les dirigeants à avoir un discours teinté de gris, sans être blanc ou noir et franchement rassurant . Selon lui, leur discours manque de rigueur.

Risques pour la santé

Étant médecin, David Houde est informé des possibles conséquences de la consommation d’eau contaminée aux PFAS. Il mentionne que cela peut avoir un impact sur le foie, les reins et le système immunitaire.

Sur le site de Santé Canada, on peut aussi lire que des recherches menées sur l’humain ont mis au jour que ces substances peuvent être cancérigènes et avoir une conséquence sur le poids des nouveau-nés.

Pourquoi des sommes importantes seraient-elles investies si les risques étaient complètement nuls? C’est ce que David Houde se demande. On est prêt à investir 6 M$ de dollars pour régler le problème. À mes yeux le problème est beaucoup plus urgent et présent que ce qu’on laisse présager , dit-il.

Les citoyens auraient-ils pu être avertis plus tôt?

Mercredi, en entrevue à Place publique, la mairesse a déclaré qu’elle était au courant de la présence de contaminants depuis le 16 mai. Toutefois, sur des documents officiels de la Ville, on peut lire que l'administration a fermé un puit en décembre à la suite d'une vérification du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Dans cette source d'eau, l'organisme avait alors noté 366 nanogrammes de PFAS par litre, alors que Santé Canada recommande un seuil maximal de 30 nanogrammes par litre.

À quel moment les élus ont-ils été informés? David Houde se pose la question. Il rappelle qu’un chercheur en chimie de l’Université de Montréal, Sébastien Sauvé, a sonné l’alarme en novembre 2023 et qu’en 2020, CBC, le pan anglophone de Radio-Canada, a d’ailleurs diffusé un article qui pointait notamment la base de Bagotville (Nouvelle fenêtre).

Quoi qu’il en soit, M.Houde aurait aimé être averti de la situation plus tôt. Ça l’a empêché certains citoyens de prendre une décision libre et éclairée sur leur désir de s’exposer ou non à ce contaminant , conclut-il.

Avec les informations de Julie Bergeron