Brad Herauf devient le nouvel entraîneur en chef des Pats de Regina

Brad Herauf a été nommé entraîneur-chef des Pats de Regina et remplace ainsi John Paddock, qui a annoncé sa retraite au début de la semaine.

Brad Herauf, âgé de 40 ans, devient le 43e entraîneur en chef de l’histoire de l'équipe de hockey. Originaire de Regina, il a passé les huit dernières saisons comme entraîneur adjoint de l'équipe.

C'est un grand honneur de pouvoir le faire avec les Pats de Regina, avec une organisation formidable. J'avais l'intention de devenir entraîneur un jour , souligne-t-il.

Selon le directeur général et vice-président des opérations hockey des Pats de Regina, Allan Millar, Brad Herauf a été le principal candidat en raison de son parcours en tant qu'entraîneur, mais aussi en raison de sa contribution au développement des joueurs.

Il a certainement gagné sa place grâce à son caractère, à sa passion et à son engagement. Ce sont des qualités que nous recherchons chez nos joueurs, et cela commence par notre chef , indique Allan Millar.

Allan Millar, qui vient lui aussi d'être nommé au poste de directeur général au sein de l’équipe, souligne que le nouvel entraîneur est loyal et qu'ils sont tous deux enthousiastes à l'idée de travailler ensemble.

Les relations sont l'élément principal de ce travail. C'est pourquoi j'accorde la priorité à la construction de nos relations, à lui et à moi, afin que nous puissions bien faire les choses , soutient Brad Herauf.

Brad Herauf prend les rênes d’une équipe qui, l'an dernier, s'est qualifiée pour les séries éliminatoires pour la première fois en cinq saisons.

L'équipe a aussi perdu l’un de ses joueurs clés, Connor Bedard, qui a rejoint les Blackhawks de Chicago.

Il entend inculquer à ses joueurs une culture d'honnêteté et d'éthique de travail et s'attend à ce que l'équipe se forge une identité compétitive.

Il faut trouver des moyens de communiquer avec les joueurs. Parfois, il faut qu'ils fassent plus que jouer une fois sur la glace. C'est pourquoi trouver des outils, résoudre des problèmes et enseigner sont les points les plus importants pour moi , souligne Brad Herauf.

L'équipe cherche maintenant à pourvoir le poste d'entraîneur adjoint laissé vacant après la promotion de Brad Herauf.

L'équipe devra commencer ses entraînements à la fin du mois d'août.