Deux nouvelles journées sans services d’obstétrique à Matane

Le CISSS indique que c’est à nouveau le manque de personnel infirmier qui oblige la fermeture des salles d’accouchement à l’hôpital de Matane.

Les salles d’accouchement de l'hôpital de Matane seront fermées à compter de midi vendredi jusqu’à 16 h dimanche.

Le problème de pénurie de personnel infirmier perdure depuis plusieurs mois et a déjà généré plusieurs interruptions de services à Matane, mais aussi dans d’autres hôpitaux de la région, dont celui d’Amqui.

À Matane, la dernière interruption du service d'accouchement est survenue en mai dernier.

Comme dans tous les cas où cette situation s’est produite, le CISSS recommande aux femmes qui devront accoucher durant cette période de se rendre à l’hôpital de Rimouski. L’administration du centre intégré de santé assure que tout est mis en œuvre pour assurer un corridor de services dans les délais adéquats, soit avant qu’une patiente accouche en chemin.

Le CISSS précise que de l’hébergement est disponible à Rimouski.

Pour les femmes de la Matanie qui demeurent dans les municipalités plus à l’est comme Grosses-Roches ou Les Méchins, il s’agit d’un trajet d’au moins une heure 30 minutes. Dans leur cas, l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, dans la région voisine, est à 30 minutes.