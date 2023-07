Des militants chrétiens se mobilisent pour Blaine Higgs si sa direction est révisée

Deux groupes chrétiens conservateurs encouragent leurs partisans à adhérer au Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick afin d’appuyer le premier ministre Blaine Higgs en cas de révision de sa direction.

Souvent, des centaines ou même des dizaines de personnes peuvent faire une différence dans certaines de ces élections , affirme Faytene Grasseschi, dirigeante du groupe évangélique nommé 4 My Canada, à Quispamsis.

Elle dit compter en date de mercredi près de 9000 personnes au Canada, dont 2000 au Nouveau-Brunswick qui pourraient adhérer au PCNB .

S’il y a une révision de la direction, c’est de payer la cotisation et de faire entendre notre voix , explique Mme Grasseschi. C’est de la démocratie de base, n’est-ce pas?

Faytene Grasseschi, de Quispamsis, dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, dirige le groupe 4 My Canada.

L’autre groupe nommé Right Now, qui s’oppose à l’avortement, compte sur 1200 personnes. La cofondatrice Alissa Golob estime que plus de 90 % d’entre eux sont des résidents de la province.

Nous serons prêts s’il y a une révision de la direction ou des élections , assure Alissa Golob.

Des démarches de révision sont entamées

Les présidents de 26 associations progressistes-conservatrices locales ont formellement demandé au parti, en juin, de réviser la direction de M. Higgs.

Le premier ministre a perdu ou écarté plusieurs membres de son Cabinet ces derniers mois en raison de son style de gouvernance et de ses prises de position sur des enjeux tels que la politique 713 sur l’identité de genre dans les écoles de la province.

Il faudrait maintenant lors d’une réunion du conseil du parti que les deux tiers des membres participants votent pour une révision de la direction pour qu’il y en ait une. Si cela se produit, M. Higgs aura de bonnes chances de conserver ses fonctions grâce aux appuis rassemblés par Faytene Grasseschi et Alissa Golob.

De Calgary, Alissa Golob surveille avec attention la lutte politique en cours au Nouveau-Brunswick.

Seulement 2732 membres du Parti progressiste-conservateur ont voté lors du troisième et dernier tour remporté par Blaine Higgs durant le congrès de direction du parti en 2016. Sa marge sur son poursuivant était de 394 voix, bien moins que le nombre de noms récoltés par 4 My Canada et Right Now.

L’auteure Marci McDonald a rédigé un livre au sujet des chrétiens conservateurs. Selon elle, le but est de mettre en place des chefs pieux ou ceux que ce mouvement considère comme étant des chefs pieux .

La stratégie des deux groupes chrétiens porte des fruits dans le cas de Roxane Kreklo, résidente de Sussex.

Je suis tout récemment devenue membre du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick , dit-elle.

Mme Kreklo, membre depuis 15 jours, compte voter pour Blaine Higgs si sa direction est révisée.